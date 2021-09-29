تسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين وكل ما فيه مصلحة الوطن

إحياء وتنمية جزيرة بوبيان وتعزيز دور الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي

وضع التصورات المناسبة لإدارة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية وسبل جعلها مـعـلـمًـا سياحيًـا جاذبًـا للزوار

7 مشاريع لتفعيل دور مراكز الشباب في كافة المحافظات



عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم في موقع مشروع ميناء مبارك الكبير برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد ـ رئيـس مجلس الوزراء

وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لعقد حوار وطني يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك وخدمة المواطنين الكرام ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية

وقد أعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني التقدير والامتنان للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه

معرباً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل ما جُبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ راسخة وروح المسئولية ضمن إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة

وكل ما من شأنه التوفيق فيما يعود على هذا البلد الطيب وشعبه الوفي بالخير والتقدم والاستقرار

بحث مجلس الوزراء مسيرة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والسبل الكفيلة بإزالة كافة العوائق وأوجه القصور التي تحول دون تحقيق التعاون الحقيقي المنشود بين السلطتين

وكذلك آلية العمل الكفيلة بتجسيد التعاون مع مجلس الأمة وتكثيف العمل الجاد لترسيخ أسس الديمقراطية وحماية مسار العمل البرلماني، والعمل كفريق واحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات ودفع مسيرة البناء والتنمية

وتسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين وكل ما فيه مصلحة الوطن في الحاضر والمستقبل

وفي ضوء اهتمام وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الشخصية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، وعلى هامش الزيارة التي قام بها سموه والوزراء لموقع مشروع ميناء مبارك الكبير، فقد اطلع سموه والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروع

واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئولين عن المشروع حول مكونات المشروع والمراحل التي تم إنجازها

وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه إحياء وتنمية جزيرة بوبيان، وتعزيز دور دولة الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منافع هذا المشروع الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته لدولة الكويت واقتصادها الوطني

وفي نطاق استكمال متابعة خارطة طريق تنفيذ بعض المشاريع، ناقش المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ / جابر الأحمد الصباح بما فيها الجزيرتين الإصطناعيتين

وأحيط المجلس علمًا بالإجراءات التي قام بها فريق العمل المكلف بالإشراف على الإجراءات اللازمة لطرح وترسية المشروع وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة به حيث تم طرح المشروع بمزايدة عامة

تدارس مجلس الوزراء مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وقرر المجلس تكليف الوزير المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بوضع التصورات المناسبة والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية، والسبل الكفيلة بجعلها مـعـلـمًـا سياحيًـا جاذبًـا للزوار

استعرض مجلس الوزراء خارطة الطريق المعدة من الهيئة العامة للشباب لتفعيل دور مراكز الشباب في كافة محافظات دولة الكويت، وأحيط المجلس علمًا بالمتطلبات اللازمة لإنشاء المراكز الترفيهية وتفعيل دور مراكز الشباب في كافة محافظات دولة الكويت، وذلك للمشاريع التالية:

- مشروع دوري الإبداع الشبابي

- مشروع "ملاعبنا" وأكاديمية الحكام ودوري المناطق

- مركز الجوالة بمنطقة الصليبية لذوي الاحتياجات الخاصة

- مشروع التوجيه الأكاديمي

- مشروع صناع العمل

- مشروع المبادر المحترف

- مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية

وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة ثقافية وترفيهية لفئة الشباب والتي تصبو إلى تنمية القدرات وصقل المواهب والاستفادة منها، وكذلك الاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة