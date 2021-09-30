من خلال رؤية شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في تقديم مختلف الاحتياجات الغذائية ذات الجودة العالية للمستهلك وحرصها الدائم على توفير كل ما هو جديد، أعلنت الشركة عن تواصل مسيرتها، وذلك في دعمها لجميع الطلبة في مدارس الكويت ولجميع الفئات العمرية من خلال ابتكار وجبة فطور خفيفة ومتوازنة اطلق عليها (برنش المطاحن).



وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد إنه في الوقت الذي يستعد جميع الطلبة من مختلف الأعمار للعودة بشغف إلى مدارسهم وفصولهم، تسعى شركة المطاحن لتسخير قدراتها لتوفير منتجات جديدة ومبتكرة تناسب جميع أذواق أبنائنا الطلبة بجميع الفئات العمرية لإيماننا بضرورة تواجدنا مع أبنائنا الطلبة جنبا إلى جنب مع عودتهم للمدارس كونهم النشء وثمرة الغد لبلدنا الكويت الحبيبة، مضيفا أنه سيتم طرحه في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ بيع الشركة قريبا.



وذكــر أن الشـــــركة حرصت على أن يتكون «برنش المطاحن» من وجبة خفيفة ومتنوعة شامـلة كل المقومات الغذائية سواء كانت إفطارا أو برنش في (بوكس)، ذات تصميم جذاب سهل الحمل وبأسعار تنافسية لتمد الطلبة بالطاقة التي تكفيهم لليوم الدراسي، كما يتميز برنش المطاحن بأنه يناسب جميع الأعمار ومختلف الأذواق بهدف الإسهام منا في تجديد روح النشــــاط والإقبال على اليوم الدراسي بكل حماس لعام دراسي اكثر نجاحا وتميزا.