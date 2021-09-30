بقلم: جراح فارس الجدعي



غادرت دنيانا الفانية قبل أيام والدتي الغالية، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأدعوه جل وعلا أن يجعل كل ما بذلته لأجل تربيتنا والسهر على راحتنا في ميزان حسناتها، إنه سميع مجيب الدعاء.



رحلت أمي بجسدها، لكن روحها ستظل باقية، تؤنس وحشتنا، وتمدنا بحنانها الذي لم ينقطع، وتحيطنا أنا وإخوتي وأخواتي باهتمامها ورعايتها كما كانت تفعل دائما.



شاهدتها في منامي وقد أقبلت نحوي شابة بكامل عافيتها، وعلامات السعادة تزين وجهها الطيب، ولعلها بشرى من عند الله الرحيم بعباده أن مثواها جنة الخلد، لا تشقى فيها ولا تحزن.



اللهم ارحم أمي وسمية فهي أغلى من فقدت، ولا تحرمها يا مولاي من رائحة الجنة، فهي لم تحرمني شيئا في هذه الدنيا.





