عبدالكريم أحمد



خيّم الحزن على الأوساط القانونية المحلية والخليجية والعربية بوفاة المحامي القدير ثامر مطلق الجدعي الذي انتقل عصر أمس إلى جوار ربه. وسارع زملاء ومحبو الراحل إلى رثائه وتعزية ذويه، وكان وقع خبر وفاته على أنفسهم كبيرا نظرا لما يحظى به من مودة وتقدير.



والراحل من كبار وخيرة المحامين الكويتيين وله سيرة عطرة وإسهامات كبيرة في الساحة القانونية الكويتية، حيث تخرج بكلية الحقوق والشريعة في جامعة الكويت عام 1985 وانتسب إلى جمعية المحامين عام 1992.



وتقلّد الراحل مناصب المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة ومدير الإدارة القانونية في شركة نفط الكويت، وهو محكم معتمد في وزارة العدل، وأستاذ منتدب لتدريس مادة القانون الدستوري بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي عام 2001.



«الأنباء» التي آلمها المصاب تتقدم إلى أسرة الراحل بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلة المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.