أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أمس خدمة إلكترونية لاستصدار وتجديد التراخيص الصحية الخاصة بالمنشآت الغذائية في قطاع شؤون التفتيش والرقابة.



وقالت الناطق الرسمي للهيئة وجد العثمان في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير أداء قطاع التفتيش والرقابة وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بشأن العمل على التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتحقيق السرعة في إنجاز معاملات المراجعين وتوفيرا للوقت والجهد.



وأضافت العثمان أن هذه الخدمات متاحة للجميع عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.PAFN.GOV.KW مع ضمان الأمن المعلوماتي وخصوصية الإجراءات، مؤكدة حرص الهيئة على تطوير الأعمال وإحكام الرقابة الغذائية لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين، مشيرة إلى استمرار مراكز التفتيش والرقابة بالهيئة في جميع محافظات البلاد باستقبال طلبات إصدار وتجديد التراخيص لمن يرغب، وذلك لفترة مؤقتة.