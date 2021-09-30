مع اقتراب عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في أغلب دول العالم، والعودة الى نشر العلم والخير بين الناس، طرحت جمعية إحياء التراث الإسلامي مشروعها التربوي التعليمي «معلم الناس الخير»، وخصوصا في دول البلقان (ألبانيا - كوسوفا - البوسنة والهرسك) بهدف كفالة الدعاة والمعلمين في هذه الدول لتعليم الناس ومحاربة الجهل، ونشر الدين الصحيح، ومعالجة الأفكار الدخيلة على الإسلام.



وذلك انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير».



وأوضحت الجمعية أن مشروع «كفالة المعلمين والمحفظين» يعتبر من المشاريع المهمة بالنسبة للشباب والناشئة، حيث يجدون الرعاية والتوجيه في المساجد والمراكز الإسلامية وحلقات التحفيظ، والتي يتولى العمل بها ثلة من الدعاة والمعلمين يقومون بإدارة هذه الحلقات والمراكز، ومثل هذه الأعمال تحظى بالأولوية للحاجة الماسة للقيام بتوجيه ومتابعة الشباب حتى لا تتلقفهم أيادي دعاة الشر والانحراف والتطرف، وكذلك القيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر العلم في أماكن ينتشر فيها الجهل والأمية.



وحول المشاريع الأخرى التي تقوم بها في دول البلقان، أوضحت الجمعية في تقريرها أنها عملت على تحقيق أهدافها المنشودة في خلق عمل إسلامي خيري متكامل يهدف لنصرة وإغاثة المنكوبين في دول البلقان، والأخذ بأيديهم لتفقيههم بتعاليم دينهم الحنيف، وللجمعية مشاريع كثيرة هناك مثل: بناء المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس، وذلك لما لها من أهمية قصوى في حياة المسلم.