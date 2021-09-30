أجريت في أمانة العاصمة صنعاء، 288 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بتمويل من «تدبر للعيون»، وإشراف «العون المباشر» مكتب اليمن.



وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر باليمن معالي العسعوسي، إن فريق الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون أجرى الكشف الطبي وعمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات مجانا من أجل تخفيف معاناة المرضى، والحد من انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى.



وأوضحت أن ضعف الإبصار يؤثر على حياة الإنسان بشكل كبير ويحد من قدرته على العمل ورعاية أسرته، مبينة أن جراحة إزالة المياه البيضاء تسهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين حياة الفرد واقتصاد الأسرة.



وأكدت العسعوسي أن «العون المباشر» لا تدخر جهدا في إقامة المخيمات للحفاظ على نعمة البصر وإنقاذ حياة الآلاف من المحتاجين والمعوزين في كافة مناطق اليمن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم بإنهاء الأوبئة والأمراض السارية الأخرى بحلول عام 2030 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير سبل الحصول على الأدوية للجميع.



فيما قال منسق مخيمات نور العون بمكتب العون المباشر في اليمن، فريد الدهمشي إن المخيم شهد إقبالا هائلا من مرضى العيون من جميع الأعمار، حيث أجرى معاينات لـ803 مرضى وفحوصات مخبرية لـ303 مرضى.



وأضاف أنه تم إجراء 288 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وصرف الأدوية والنظارات لحالات العمليات مجانا، بالإضافة إلى التوعية في مجال رعاية العين لـ468 شخصا.



وأشار إلى أن العمليات نفذها مركز المتحدون لطب العيون في الفترة من 6-24 سبتمبر 2021.