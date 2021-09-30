الإبراهيم: نهدف للحدّ من العنف بمختلف الولايات المتحدة وعواقبه على الشباب



كرّمت المؤسسة الكويتية ـ الاميركية «كاف» 42 طالبا ممن يطلق عليهم «الطلبة السفراء» من مختلف الولايات الاميركية الذين شاركوا في فعالياتها السنوية والتي تأتي بعنوان «افعل الشيء الصحيح» وذلك خلال حفل افتراضي أقيم على مدى اليومين الماضيين.



ويأتي هذا الحدث الافتراضي هذا العام تحت عنوان «إعادة تصور المستقبل» حيث تعيد فعالية «افعل الشيء الصحيح» تصور المستقبل عند تقاطع التعبير الشبابي والقيادة.



وخلال العام الدراسي 2020 - 2021 وعلى الرغم من ان الفصول الدراسية كانت عن بعد وتقديم الطلبات عبر الانترنت فإن 40 الف طالب من جميع أنحاء البلاد شاركوا في هذه الفعالية من خلال مشاركة قصصهم ومن بينهم الـ42 طالبا الذين تم تكريمهم.



ومن خلال اتباع نهج شامل ومطالبة بتوكيل الشباب والتصميم على التغيير أوجد برنامج «افعل الشيء الصحيح» مساحة للشباب لتحديد ومعالجة وفهم المشكلات الجذرية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ومجتمعاتهم.



وفي كلمته الترحيبية، هنأ رئيس مجلس الادارة د.حسن الإبراهيم الطلبة السفراء لعام 2021 ومعلميهم على الشجاعة التي ابدوها في مشاركة قصصهم وخبراتهم، معتبرا ان «صدقهم والتزامهم بالتغيير جديران بالثناء.



وأضاف الابراهيم: أتخيل انكم واجهتم بذات القوة والإخلاص العديد من التغييرات والتجارب خلال العام ونصف العام الماضيين، وبلا شك فإن حياتكم والعالم تغيرا الا انكم ثابرتم، مضيفا انكم شجعان الى ابعد الحدود والمؤسسة الكويتية ـ الأميركية وشعب الكويت فخورون بدعمكم في هذه الرحلة تماما، كما فعلنا منذ أكثر من 25 عاما، مبنيا ان هذا العام يمثل معلما مهما بشكل خاص للمؤسسة وأننا نحتفل بالذكرى الـ 30 على تأسيسها.



وذكر ان فعالية «افعل الشيء الصحيح» نشأت من رغبة المؤسسة الكويتية ـ الأميركية في الحد من العنف في المجتمعات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة وعواقبه على حياة الشباب، ونواصل هذا الارث من خلال الشراكة ودعم الأفراد والمجتمعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم الملتزمة بالمشاركة في خلق مستقبل أقوى، حيث تتقدم الإمكانات البشرية وتزدهر العلاقات بين الثقافات.