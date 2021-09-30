مجلس الوزراء أعرب عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الدستور ولائحة مجلس الأمة

آلية للتعاون مع المجلس لترسيخ أسس الديموقراطية وإزالة كل العوائق أمام تحقيق التعاون الحقيقي بين السلطتين

توحيد الجهود ونبذ الخلافات وحل كل المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون خدمة المواطنين

استمع لشرح الوزيرة رنا الفارس حول مراحل إنجاز ميناء مبارك الكبير

تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع " المالية" وبلدية الكويت لوضع المتطلبات اللازمة لتشغيل المنشآت والمرافق الرياضية وتطويرها بجميع المحافظات

10 مراكز ترفيهية في جميع المحافظات للشباب

بوبيان وفيلكا معالم سياحية جاذبة للزوار وطرح وترسية جزر الشيخ جابر في مزايدة عامة

البدء بتنفيذ مشروع إنشاء مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية

إحياء وتنمية جزيرة بوبيان وتعزيز دور الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي



مريم بندق



اطلع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء على مرافق ومنشآت مشروع ميناء مبارك الكبير، حيث قاموا بجولة ميدانية تفقدية على المرحلة الأولى منه وتبلغ طاقتها التشغيلية 1.800 مليون حاوية سنويا، ويعد الميناء نقطة الانطلاق الرئيسية لإعمار شمال الكويت، وأول ميناء آلي بالكامل في المنطقة، ويوفر 8550 فرصة عمل للكوادر الوطنية.



وفي ‏ضوء اهتمام وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على المتابعة الشخصية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، وعلى هامش الزيارة التي قام بها سموه والوزراء لموقع مشروع ميناء مبارك الكبير، فقد اطلع سموه والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروع.



وقد عبر المجلس، في اجتماعه الاستثنائي، عن تقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه إحياء وتنمية جزيرة بوبيان، وتعزيز دور الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منافع هذا المشروع الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته للكويت واقتصادها الوطني.



وتدارس المجلس مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وقرر المجلس تكليف الوزير المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بوضع التصورات المناسبة والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية، والسبل الكفيلة بجعلها معلما سياحيا جاذبا للزوار.



‏واستعرض مجلس الوزراء خارطة الطريق المعدة من الهيئة العامة للشباب لتفعيل دور مراكز الشباب في جميع محافظات الكويت، وأحيط المجلس علما بالمتطلبات اللازمة لإنشاء المراكز الترفيهية وتفعيل دور مراكز الشباب في المحافظات، وذلك للمشاريع التالية: دوري الإبداع الشبابي، و«ملاعبنا» وأكاديمية الحكام ودوري المناطق، ومركز الجوالة بمنطقة الصليبية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتوجيه الأكاديمي، وصناع العمل، والمبادر المحترف، ومدينة الأعمال التكنولوجية.



‏وأحيط المجلس علما بالإجراءات التي قام بها فريق العمل المكلف بالإشراف على الإجراءات اللازمة لطرح وترسية مشروع إنشاء جزر جسر الشيخ جابر، وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة به حيث تم طرح المشروع بمزايدة عامة، وبالتنسيق مع بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات التي تراها مناسبة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية، لما لهذا المشروع من مردود علمي واقتصادي مرتقب، وانعكاسه على أهداف التنمية المستدامة.



‏وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت لوضع المتطلبات اللازمة لتشغيل المنشآت والمرافق الرياضية وتطويرها بجميع المحافظات.



وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في موقع مشروع ميناء مبارك الكبير برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ حمد جابر العلي، بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار وطني يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات وحل كل المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك وخدمة المواطنين الكرام ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني التقدير والامتنان للتوجيهات السامية لصاحب السمو، معربا عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ راسخة وروح المسؤولية ضمن إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكل ما من شأنه التوفيق فيما يعود على هذا البلد الطيب وشعبه الوفي بالخير والتقدم والاستقرار.

وفي هذا الصدد، بحث مجلس الوزراء مسيرة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والسبل الكفيلة بإزالة كل العوائق وأوجه القصور التي تحول دون تحقيق التعاون الحقيقي المنشود بين السلطتين، وكذلك آلية العمل الكفيلة بتجسيد التعاون مع مجلس الأمة وتكثيف العمل الجاد لترسيخ أسس الديموقراطية وحماية مسار العمل البرلماني، والعمل كفريق واحد لمواجهة كل التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات ودفع مسيرة البناء والتنمية، وتسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين وكل ما فيه مصلحة الوطن في الحاضر والمستقبل.

وفي ضوء اهتمام وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الشخصية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قام بها سموه والوزراء لموقع مشروع ميناء مبارك الكبير، فقد اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروع.

وقاموا بجولة ميدانية تفقدية على المرحلة الأولى منه والتي تم إنجازها بالكامل وتبلغ طاقتها التشغيلية 1.800 مليون حاوية سنويا، حيث تفقد رئيس الوزراء والوزراء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يعتبر نقطة الانطلاق الرئيسية لإعمار شمال الكويت، وأول ميناء آلي بالكامل في المنطقة، ويوفر 8.550 فرصة عمل للكوادر الوطنية.

واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والمسؤولون عن المشروع حول مكونات المشروع والمراحل التي تم إنجازها.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه إحياء وتنمية جزيرة بوبيان، وتعزيز دور الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منافع هذا المشروع الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته للكويت واقتصادها الوطني بشكل عام.