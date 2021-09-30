أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا بالتعاون مع شركة الألبان الكويتية الدنماركية متمثلة بقطاع القوى العاملة الوطنية.



وقد صرح نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني بأنه تم عقد مقابلات وظيفية من حملة مؤهلات الثانوية والدبلوم والجامعي، حيث كانت الفرص المعروضة لـ 13 شاغرا، وقد تم حضور المقابلات 122 باحثا عن عمل.



كما توجه الشعلاني بالشكر لشركة الألبان الكويتية الدنماركية بالتعاون المثمر في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، والذي كان استمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية في هذا القطاع تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل.



وأوضح الشعلاني أن الهيئة تطمح لاستمرار هذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وزيادة نسبة الشباب الكويتي الواعد في هذه المجالات.