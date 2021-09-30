عادل الشنان



انتهى قطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من استحداث نظام الكتروني لأداء المهام الإدارية دون استخدام النمط التقليدي الورقي.



وجاء النظام الإلكتروني الجديد تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فيما يخص تطوير بيئة العمل وتقييم القياديين في الجهات الحكومية من خلال التحول الرقمي، حيث حرص قطاع التخطيط والتصميم برئاسة نائب المدير العام م.ناصر خربيط على توجيه من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتتم الاستفادة منه لاحقا وتعميمه على كل قطاعات المؤسسة.



إلى ذلك، وإشادة بالجهود التي قامت بها إدارة التنسيق والمتابعة، كرم الوزير الشايع الموظفين العاملين فيها، مبينا خلال لقائه اياهم صباح امس ان مثل هذه الجهود تحقق ماهو مطلوب من المؤسسة والموظفين بشكل اكثر تطورا وسرعة ودقة علاوة على أهميته في تقليل المصروفات والحفاظ على المال العام والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تتمتع بها أنظمة المؤسسة الإلكترونية.



في هذا السياق، قالت مديرة إدارة التنسيق والبرامج م.رشا العدساني إن قطاع التخطيط والتصميم كان نقطة الانطلاقة لهذا التطور حيث انه يقوم حاليا بممارسة كل الاختصاصات المنوطة إليه إلكترونيا.



وأضافت العدساني أن هذا التحول الرقمي مر على عدة مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى أرشفة كل الوثائق والمستندات إلكترونيا ومن ثم وضعت خطة دقيقة ومفصلة لتصنيفها بما يتناسب مع مهام القطاع لتسهيل عملية إدارة هذه المستندات والتأكد من دقتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة.



وأوضحت ان القطاع يقوم بصفة يومية بمتابعة التدقيق والتحديث لكل الوثائق والمستندات والمخططات المتعلقة بكل مشروع على حدة، من خلال هذا البرنامج لضمان جودة المخرجات، مشيرة الى أن النظام الجديد يتيح للمسؤولين قياس مؤشرات أداء الموظفين مما يحقق بيئة تنافسية ومنتجة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على مهام المؤسسة، ويعطي متخذي القرار رؤية واضحة لتطوير العمل.



وأكدت حرص الادارة على عقد ورش عمل يومية من قبل كوادر وطنية شابة لتعريف بقية الإدارات والقطاعات بالمؤسسة بطبيعة العمل من خلال هذا النظام، متوقعة أن يتم التحول إلى الإدارة الرقمية في كامل المؤسسة نهاية السنة الحالية.