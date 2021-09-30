ليلى الشافعي



أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) عن تخريج 70 طالبا أتموا ختم القرآن الكريم بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وقال أمين سر الجمعية أسامة راشد ان هذا الإنجاز، وهو أحد الإنجازات المتوالية التي تفخر «حفاظ» بتحقيقها، لاسيما أنه يتعلق بحرص الجمعية على تخريج كوكبة من الخاتمين المسندين، ونحمده سبحانه على أن وفقنا لخدمة كتابه الكريم في هذا البلد الطيب الكويت التي تحرص على العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا ورعاية لحفاظ ومحفظي القرآن الكريم.



وأضاف انه لا شك أن اتقان تلاوة القرآن الكريم بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محمود شرعا، ولذلك خصصت جمعية حفاظ عددا من مراكزها للقراءات والأسانيد القرآنية، وقد احتفلت هذه المراكز بطلابها الخاتمين للقرآن الكريم بالسند على أيدي قراء متخصصين ومجازين في القراءات والأسانيد وقد بلغ عددهم 70 طالبا.



وعن أجواء الاحتفال بالختمات القرآنية لطلاب الأسانيد، قال راشد: جمعية حفاظ تحتفي بالختمات القرآنية المباركة بالسند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل مراكزها القرآنية، وعلى سبيل المثال أقام مركز «الغملاس» القرآني التابع للجمعية بمنطقة «القادسية» حفلا قرآنيا لمنح إجازة قراءة وإقراء القرآن الكريم بالسند المتصل إلى اللواء الركن د.خالد الكندري بقراءة عاصم ابن ابي النجود براوية «حفص/ شعبة»، بعد أن أتم تلاوة القرآن الكريم كاملا بالحفظ والاتقان، وأيضا في أمسية قرآنية متميزة احتفى مركز حفاظ للقراءات والأسانيد القرآنية التابع لإدارة الحلقات والمراكز القرآنية بتخريج أحد الطلاب المنتسبين للمركز وهو م.محمود حسن عبدالمنعم، والذي ختم القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب على شيخه المقرئ إكرامي حرز الله مدرس القراءات وعلوم القرآن بمعهد القراءات بالأزهر الشريف، وقد تمت الختمة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وشهدت متابعة كثيفة للبث المباشر على حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبع الختمة دعاء ختم القرآن.