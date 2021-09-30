تنقية مياه الصرف الصحي بالنظم الطبيعية في المناطق الحدودية



قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئية م.عبدالأمير الجزاف إن الجمعية شاركت في الاجتماع التشاوري للمبادرين والمهتمين بأعمال التشجير والتخضير من الأفراد والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام، والذي دعا إليه مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف في لقاء مفتوح بالهيئة لمناقشة خطط التشجير المقترحة للموسم الحالي 2021، حيث يأتي ذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء للهيئة بشأن التوسع في نطاق التشجير والمسطحات الخضراء بالكويت مع بدء الموسم الزراعي واستقطاب المهتمين بالمشاركة مع الهيئة في هذا المجال.



وأكد الجزاف أن الجمعية ومن خلال رئيس مجلس الإدارة د.وجدان العقاب والأمين العام جنان بهزاد، قدمت العديد من المداخلات أهمها إقامة مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي بالنظم الطبيعية والتي يمكن استغلال نبات البوص في تنقيتها بالمناطق الحدودية واستغلال المياه الناتجة في ري الأحراش وهو مقترح تم تقديمه لوزارة الداخلية.



وأضاف ان د.وجدان العقاب تقدمت بمقترح إنشاء أماكن مخصصة للزراعة بمخططات المدن السكنية المستقبلية أمام كل بيت، فضلا عن إقامة أحزمة خضراء حسب مخطط دراسة الجمعية أمام رمال السافي من الحدود الكويتية الشمالية الغربية حتى الجهة الجنوبية الشرقية للحد من الغبار ونقل رمال السافي ومشاركة المبادرين بهذه المشاريع والاستفادة بأكثر من مشروع، بالإضافة إلى مقترحات تنفيذية متميزة منها ما يتعلق بالزراعة التجميلية للمناطق السكنية بأشجار تناسب البيئة الكويتية كأشجار السدر والمورينجا والأراك، مبينا أن مقترحات الجمعية تضمنت كذلك إحياء وتفعيل دور الحدائق العامة بما يمكن الشباب والمتقاعدين من عمل مشاريع كالزراعة المائية.