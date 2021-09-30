عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص عن تحديد يوم السبت المقبل موعدًا للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للطلاب والطالبات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً في مركز الكويت للتطعيم أرض المعارض بمنطقة مشرف قاعة رقم (6) على النحو التالي:

‏-من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء للطلبة من عمر 12 سنة حتى الطلاب المقيدين بالصف التاسع.

‏-من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء للطلبة المقيدين بالصف العاشر حتي نهاية المرحلة الثانوية.

‏ونوهت الوزارة بضرورة إحضار الطلبة ما يثبت هوياتهم من خلال بطاقة المراجعة الأمنية أو شهادة الميلاد أو أي إثبات آخر ، مع ضرورة تزويد وزارة الصحة حينها برقم تلفون الطالب/ولي الأمر للتواصل وارسال مواعيد الجرعة الثانية.

وتقدمت الإدارة العامة للتعليم الخاص بخالص الشكر ووافر التقدير لوزارة الصحة على ما تقدمه من جهود متواصلة و تنسيق مستمر مع وزارة التربية لضمان سلامة أبنائنا الطلبة.