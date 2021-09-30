التطبيق يسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والمبادرين على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عُقدت أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية للأعمال (سهل Business) برئاسة وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس.

وانطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة بتطبيق (سهل بزنس) بمشاركة 20 جهة حكومية مشاركة في المرحلة الاولى للتطبيق وهي: وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، بلدية الكويت، الإدارة العامة للجمارك، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للصناعة، البنك الصناعي، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الاجتماعات التنسيقية بشكل أسبوعي في قصر السيف للعمل على اطلاق التطبيق بعد اعلان وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس عن مشروع التطبيق الجديد (سهل بزنس) خلال الملتقى الاول للتحول الرقمي للقيادات الحكومية الذي عقد في منتصف سبتمبر.

ويهدف التطبيق الجديد (سهل بزنس) الذي تتم اجراءات التحضير له لتقديم المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية بشكل مخصص للأعمال بحيث يسهم في تسهيل الاجراءات على أصحاب الأعمال والمبادرين على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات التجارية، مما يسهم في تنمية بيئة الأعمال ويعزز من مؤشرات التنافسية.

ويأتي هذا التطبيق انسجاماً مع توجّه الدولة في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتسهيل على اصحاب الاعمال لانجاز اعمالهم عن بعد بعيداً عن الروتين وطول الدورة المستندية.