وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا ًإلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، قال في مقدمته، لما كانت فكرة التاكسي الجوال التي طبقت وأخذ بها في دولة الكويت أخيراً تثير تساؤلات بسبب ما يحوم حولها من شبهات في أن يكون الغرض الخفي منها هو ضرب من تجارة الإقامات يفضي إلى زيادة العمالة الوافدة في البلاد للوصول إلى تحقيق نفع شخصي للضالعين من هذه التجارة وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كم عدد الشركات والمؤسسات التي أسست استغلال التاكسي الجوال؟

2- ماهي الشروط والإجراءات الواجب توافرها للترخيص في تأسيس هذه الشركات ومزاولتها لنشاطها؟

3- بيان أصحاب هذه الشركات والمؤسسات واسم صاحب كل رخصة منها مؤسسية كان أم فرداً

4- تاريخ آخر ترخيص لاستغلال تاكسي الجوال سواء مؤسسة أم فرداً؟

5- ماهي الشروط والإجراءات المتبعة لتجديد الرخص عند الانتهاء؟