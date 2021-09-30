دشنت وزارات التربية والصحة والداخلية والإعلام اليوم الخميس، حملتها الوطنية الخاصة بعوده الطلبة الى مقاعد الدراسة تحت شعار (تعليم آمن) وتستمر على مدار العام وفق اشتراطات وإجراءات صحية صارمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، إن الحملة تهدف إلى تأكيد التزام الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية منذ الخروج من المنزل مرورا بجميع مرافق المدرسة إذ تعمل وزارة التربية بالتعاون مع الوزارات المعنية على ترسيخ كل السبل لضمان سير العملية التعليمية بأمان .

وأضافت أن الحملة تهدف كذلك إلى ترسيخ نهج ومنظومة شاملة للوقاية عبر تعزيز الوعي والمعرفة والثقافة لدى الفئات المستهدفة من خلال رسائل إعلامية تبث على نوافذ ومنصات الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ودور السينما وشاشات العرض داخل المجمعات التجارية ومحطات الوقود وعلى الطرق.

وأوضحت أن ذلك يأتي بغية الوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق الوقاية الشاملة عبر التأكيد على تنفيذ التعليمات الصحية والأمنية حماية لأبنائنا وبناتنا الطلبة.

وذكرت أن الحملة انطلقت بحزمة من إجراءات مشتركة تبدأ بتحديد وزارة الصحة الاشتراطات اللازمة الواجب اتباعها بالتنسيق مع وزارة التربية التي تتابع عن كثب تنفيذ هذه التعليمات لتوفير مناخ تربوي صحي لحماية الطلبة.

وبينت أن وزارة الداخلية تتولى تسخير كل جهودها بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان والانسيابية للحركة المرورية خاصة في محيط المدارس لضمان وصول الطلبة إلى فصولهم الدراسية بأمان كما تعمل قطاعاتها الميدانية على بسط مظلة الامن والأمان والقضاء على الاختناقات المرورية والتصدي لأي ظواهر سلبية تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفتت إلى أن وزارة الإعلام بلورت كل تلك الرسائل التوعوية والتثقيفية والإرشادية في منظومة إعلامية شاملة مبتكرة انطلقت بالتنسيق مع النوافذ الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسالة الإعلامية لحملة (تعليم آمن) إلى كل الشرائح المستهدفة.

وذكرت ان الحملة الوطنية تثمن جهود ودور المؤسسات الحكومية والخاصة بقطاعاتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الإيجابية التي تدعم الأهداف والرؤية من خلال الاشتراك ودعم الأنشطة والفعاليات الخاصة وآليات التنفيذ المشتركة مما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة.