أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، على أهمية الضبط والربط والنظام في الحياة العسكرية فهي من أهم الأسباب في تحقيق نهضة الجيوش وتطورها، وتحقيقها للانتصارات وتقدمها، وهذه هي رسالة منتسبي الشرطة العسكرية، كونهم القدوة في الانضباط والالتزام، ووجودهم أساس نجاح الواجبات والمهام لعموم وحدات الجيش.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ حمد الجابر إلى قيادة الشرطة العسكرية رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وعدد من قيادات الجيش.

وقد أشاد الجابر في كلمة له بجهود منتسبي الشرطة العسكرية، وما يتمتعون به من ضبط وربط في أداء مختلف المهام والواجبات التي يكلفون بها، داعياً إياهم إلى المحافظة على تميزهم ومواصلة التدريب وصقل المهارات ورفع كفاءة الاداء.

كان في استقبال الشيخ حمد الجابر لدى وصوله آمر قيادة الشرطة العسكرية العقيد الركن عادل عبدالله الكندري وعدد من ضباط القيادة، حيث استمع في مستهل زيارته إلى إيجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات المناطة بالشرطة العسكرية، ودورها في المحافظة على الضبط والربط والنظام، وتوفير الحماية للمعسكرات والميادين، وتأمين الأرتال العسكرية، والمشاركة في عمليات التنظيم للعديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات الخاصة بوزارة الدفاع.

وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال زيارته، عرضاً خاصاً لقوات الشرطة العسكرية، تضمن كيفية التعامل مع الاحداث أثناء مهمة أمن وحماية الشخصيات، وأسلوب التعامل في عمليات مكافحة الشغب، كما جرى تقديم عرضٍ لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.

وفي ختام العرض عبر الشيخ حمد الجابر عن فخره واعتزازه بما شاهده من روح معنوية عالية، وبما يتمتع به منتسبوا قيادة الشرطة العسكرية، من جاهزية واستعداد وجدية، في تنفيذ مختلف المهام والواجبات، معرباً عن خالص تقديره لدورهم الهام، وعطائهم المتواصل، وجهودهم المخلصة، في سبيل حفظ الأمن والنظام في وحدات الجيش، ومتابعة تقيد منتسبيها بتنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

كما نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال زيارته تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، لمنتسبي قيادة الشرطة العسكرية على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحمايته وحفظ أمنه واستقراره.