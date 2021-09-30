دارين العلي

قال نائب رئيس فريق الضبطية الكهربائية احمد الشمري، أن الحملة المشتركة للتفتيش على التعديات في منطقة حيازات الهجن لا تزال مستمرة في عملها لإزالة التعديات في المنطقة.

وأضاف: إن ضبطية الكهرباء سجلت حتى اليوم 30 محضر مخالفة، واثبات حالة لحيازات مخالفة تشكل ضغطا على الشبكة حيث كانت اخطر مخالفة تم تسجيلها لأحد المصانع لتدوير وتقطيع النحاس والبلاستك حيث تعتبر ضبطية نوعية كون المخالفة جسيمة.

ولفت الشمري الى ان اللجنة حذرت مسبقا ووضعت ملصقات تحذيرية لكي يتسنى للمخالفين ازالة التعديات، مؤكدا ان من يتم رصده يتخذ بشأنه الاجراءات القانونية التي لن تستثني اي مخالف مهما كان.