أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة تعميما بشأن نظام العمل في مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي (2021/2022).

وقال الحويلة في تصريح صحفي اليوم الخميس إن العام الدراسي 2021-2022 يبدأ في مدارس التربية الخاصة بكل أنظمتها التعليمية حضوريا للمتعلمين اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل مشددا على أن تلتزم مدارس التربية الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بالإجراءات التنظيمية المحددة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية مؤكدا على الالتزام بعدد المتعلمين داخل الفصل الدراسي بما يحقق به الاشتراطات الصحية وعلى وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين المتعلمين.

وحول الاشتراطات المحددة لدخول المبنى المدرسي للعاملين بها والمتعلمين والزائرين وأولياء الأمور بين أنه بالنسبة للمتعلمين من عمر (12 سنة وما فوق) والعاملين بالمدرسة وأولياء الأمور والزائرين المحصنين ضد فيروس كورونا يسمح بدخولهم المدرسة شريطة تقديم ما يفيد ذلك.

وأضاف أنه بالنسبة للعاملين والمتعلمين من عمر (12 سنة وما فوق من غير المحصنين ضد فيروس كورونا يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبي كل أسبوع.

وأوضح أنه بالنسبة لأولياء الأمور والزائرين غير المحصنين ضد فيروس كورونا يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبي مدته أقل من 72 ساعة.

ولفت الى ضرورة التزام مدارس التربية الخاصة بكل أنظمتها التعليمية باستمرار تفعيل مهام فريق العمل المكلف بكل مدرسة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحددة مهامه مع استمرار تفعيل مهام فريق التدخل السريع في مواقف الأزمات والحوادث في كل مدرسة.

وذكر أنه يسمح للفرق واللجان المختصة بوزارة الصحة زيارة مدارس التربية الخاصة والتحقق من تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في كافة مرافق المبنى المدرسي وملحقاته بما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسي.

ولفت إلى أهمية أن تعد كل مدرسة من مدارس الإعاقة الذهنية قوائم المتعلمين بحسب الفصول الدراسية على نحو يسمح بمباشرة الدوام المدرسي حضوريا لجميع المتعلمين يوميا.

وقال الحويلة إنه يسمح للمدارس ذات التأهيل المهني (مدارس الورش التعليمية بنين - بنات) بالتدريس مع الالتزام بالتالي يراعي الالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الدراسية وعلى وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين المتعلمين.

وتابع أنه لا يسمح بتداول الأدوات والمواد المستخدمة في الورش بين المتعلمين ويكون لكل متعلم المواد والأدوات الخاصة به مبينا أنه يتم الغاء لقاء الصباح والمقصف المدرسي.

وعن الحالات الصحية الحرجة للمتعلمين في مدارس التربية الخاصة أوضح أنه يسمح للمتعلمين من ذوي الحالات الصحية الخاصة والحرجة بتلقي التعليم عن بعد شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من جهات الاختصاص بوزارة الصحة.

وبين أن التقرير يفيد بتعذر مباشرتهم التعليم حضوريا بالمدارس ويستمر ذلك حتى تقديمهم تقريرا معتمدا من وزارة الصحة يفيد بأن حالتهم الصحية تسمح بمباشرة التعليم حضوريا بالمدارس.