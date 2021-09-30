أصدر التجمع الاسلامي السلفي، بيانا بشأن التوجيه السامي لحل الخلاف وتهدئة الأوضاع بين السلطتين.

وجاء فيه ما يلي: نتضرع إلى الله أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، سائلين له التوفيق والإعانة في قيادته لبلدنا الحبيب وأن تشهد في عهد سموه كل تقدم ورخاء.

واضاف البيان: وإن ارتأى سموه بأن يوجه السلطتين إلى حوار يستهدف حل الخلاف وتهدئة الأوضاع يتم خلاله التفاهم والتعاون الذي يؤدي إلى الإنجاز في مجاليه التشريعي والتنفيذي، فإن التجمع الإسلامي السلفي إذ يثني على هذا التوجيه السامي ليدعو أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الاستفادة منه وبذل الإخلاص للوطن وللأمير في معالجة المشاكل العالقة وطي أسباب الخلاف وتوحيد الصف وتوجيه الجهود لتكون راية الكويت هي المستهدفة ومصلحة الوطن والمواطنين الماثلة في أي حوار يتم أو مصلحة ترتجى.

وتابع: إن التجمع الإسلامي السلفي يرى بأن السلطتني مطالبتين بأن تلتفتا إلى التحديات الحقيقية والإنجازات المرجوة التي تنتظر التشريعات والتنفيذ وذلك وفق الالتزام بالدستور وقوانين الدولة واحترام الآراء المتباينة.