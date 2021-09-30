عدد كبار السن في العالم سيتضاعف ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050

أكد راعي جائزة البغلي للابن البار رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار إبراهيم البغلي، أن اليوم الأول من أكتوبر الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1990م للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، بهدف توفير منصة مشتركة للأنشطة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين حول العالم، يتم من خلالها توعية وتشجيع جميع الأفراد والمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، من خلال تنفيذ الأنشطة التطوعية والخيرية والإنسانية، والمساهمة بصورة فاعلة في تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، موضحا أن احتفالنا باليوم العالمي للمسنين رسالة حب وشكر وتقدير ووفاء تجاه آبائنا وأمهاتنا، لرسم البسمة والسعادة على محياهم، تثمينا لمسيرتهم في العطاء، وتقديرا لما أنجزوه خلال حياتهم، وقدرتهم علي الاستمرار في العطاء، ونقل خبراتهم إلي الأجيال القادمة، كما أنهم من أكثر فئات المجتمع التي تحتاج للاهتمام والرعاية والاعتناء بتوفير كافة متطلباتهم.



وذكر البغلي أن رعاية وخدمة وتأهيل المسنين تعتبر ركنا مهما في مفهوم المسؤولية المجتمعية فالكل يتحمل واجبها أفرادا ومؤسسات في القطاعين العام والخاص باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني، لذلك نحرص في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار دائما على تعزيز مفاهيم وقضايا البر بالوالدين وبر كبار السن من خلال العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الهادفة والموجهة للمسنين، ومن خلال العديد من المشاريع الخاصة بالجمعية أو المبرة، كمشروع جائزة البغلي للابن البار، بهدف نشر الوعي المجتمعي بقضايا بر الوالدين، ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، وتقوية ترابط المجتمع الكويتي وتحقيق مبدأ الشراكة الاجتماعية لخدمة كل شرائح وفئات المجتمع، وتفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.



وأشار إلى أن الحياة الأطول تجلب معها فرصا ليس فقط لكبار السن وأسرهم، ولكن للمجتمعات ككل، كما توفر السنوات الإضافية الفرصة لمتابعة أنشطة جديدة مثل التعليم الإضافي أو مهنة جديدة أو متابعة شغف مهمل لفترة طويلة، ويساهم كبار السن كذلك بعدة طرق في عائلاتهم ومجتمعاتهم.



ومع ذلك، فإن مدى هذه الفرص والمساهمات يعتمد بشكل كبير على عامل واحد يرتكز على التمتع بالصحة، حيث أشارت ودلت الإحصائيات الدولية على أن العام الماضي 2020م فاق عدد الأشخاص البالغة أعمارهم 60 عاما فما فوق، عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وعلى مدى العقود الثلاثة المقبلة من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050، وسيعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن تداعيات جائحة كورونا قد تساهم في انخفاض دخل كبار السن ومستويات معيشتهم بشكل ملحوظ. وبالفعل، أقل من 20% من كبار السن في سن التقاعد يتلقون معاشا تقاعديا.

وأكد البغلي أهمية دعم التوجهات العالمية في رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال تنفيذ إعلان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمسنين والتي ترتكز على ضرورة إبلاغ المشاركين بالأهداف الاستراتيجية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2020-2030)، ورفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة لكبار السن وإسهاماتهم في صحتهم وفي عمل المجتمعات التي يعيشون فيها، والعمل على زيادة الوعي والتقدير لدور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة كبار السن وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص لمهنة التمريض، مع تقديم مقترحات لتقليص الفوارق الصحية بين كبار السن في البلدان المتقدمة والنامية، مع التأكيد على أهمية زيادة فهم تأثير جائحة كورونا على كبار السن وتأثيره على سياسة الرعاية الصحية والتخطيط.



وطرح البغلي أهم ركائز وأسس المسؤولية المجتمعية لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن والتي يتم بموجبها التعامل مع بعض الأبعاد والركائز التي وجب مراعاتها عند التعامل مع قضايا المسنين بدرجة تساعدهم في تحقيق التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي والاندماج الطبيعي والمشاركة في التنمية الاجتماعية:



أولا: الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل وتدريب المسنين بصفة مستمرة تضمن مواكبتهم للتطورات والتغيرات السريعة في العالم في مجال التعامل مع متغيرات الشيخوخة.



ثانيا: يجب الاهتمام في تفعيل العمل بنظام التدخل المبكر للمسنين، ونظام الرعاية النهارية، ونظام الرعاية المنزلية، كأسلوب للوقاية والعلاج والحد من انتشار مشاكل الشيخوخة، وإزالة الحواجز البشرية والاجتماعية والنفسية التي تعترض مسيرة وحياة المسنين.



ثالثا: يجب تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين وتطويرها وتنقيحها بدرجة تتفق وقدراتهم، وتضمن لهم قضاء احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة.



رابعا: يجب إشراك المسنين في كل المناظير والقضايا التي يتم بموجبها وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة برعايتهم وخدمتهم وتأهيلهم.



وتقدم البغلي بتحية تقدير وإعزاز للمسنين في يومهم العالمي، متمنيا لهم دوام التمتع بالصحة والعافية في مرحلة الشيخوخة، من خلال الدعم الذي توفره الدولة لهم من خلال مؤسساتها المختلفة وبمساهمة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في عملها وسعيها المستمر لتطوير القدرات الوظيفية لدى المسنين والتي تمكنهم من التمتع بالصحة والعافية في الكبر والحفاظ عليها، والتي ستعزز القدرة على الأداء في التمتع بالقدرات التي تمكن جميع الأشخاص من أن يحققوا في أنفسهم وأفعالهم ما يشعرون بأهميته.