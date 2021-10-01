دارين العلي



قال نائب رئيس فريق الضبطية الكهربائية أحمد الشمري إن الحملة المشتركة للتفتيش على التعديات في منطقة حيازات الهجن ما زالت مستمرة في عملها لإزالة التعديات في المنطقة.

وذكر الشمري لـ «الأنباء» أن ضبطية الكهرباء سجلت حتى أمس 30 محضر مخالفة وإثبات حالة لحيازات مخالفة تشكل ضغطا على الشبكة حيث كانت أخطر مخالفة تم تسجيلها لأحد المصانع لتدوير وتقطيع النحاس والبلاستيك، حيث تعتبر ضبطية نوعية كون المخالفة جسيمة.



ولفت إلى أن اللجنة حذرت سابقا ووضعت ملصقات تحذيرية لكي يتسنى للمخالفين إزالة التعديات، مشيرا إلى استجابة البعض، أما من يتم رصد مخالفات له فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه والتي لن تستثني أي مخالف مهما كان.