عقدت أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية للأعمال «سهل بزنس» برئاسة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.

وانطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة بالتطبيق بمشاركة 20 جهة حكومية مشاركة في المرحلة الأولى للتطبيق وهي: وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والخارجية، والصحة، والمالية، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والأشغال العامة، والإعلام، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للجمارك، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للصناعة، والبنك الصناعي، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وتأتي الاجتماعات التنسيقية بشكل أسبوعي في قصر السيف للعمل على إطلاق التطبيق بعد إعلان الوزيرة د.رنا الفارس عن مشروع التطبيق الجديد «سهل بزنس» خلال الملتقى الأول للتحول الرقمي للقيادات الحكومية الذي عقد في منتصف سبتمبر، ويهدف التطبيق الذي تتم إجراءات التحضير له لتقديم المعاملات والخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل مخصص للأعمال بحيث يسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والمبادرين على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات التجارية، ما يسهم في تنمية بيئة الأعمال ويعزز من مؤشرات التنافسية، ويأتي انسجاما مع توجه الدولة في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتسهيل على أصحاب الأعمال لإنجاز أعمالهم عن بعد بعيدا عن الروتين وطول الدورة المستندية.