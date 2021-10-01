







أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على أهمية الضبط والربط والنظام في الحياة العسكرية فهي من أهم الأسباب لتحقيق نهضة الجيوش وتطورها، وتحقيقها للانتصارات وتقدمها، موضحا ان هذه رسالة منتسبي الشرطة العسكرية، كونهم القدوة في الانضباط والالتزام، ووجودهم أساس نجاح الواجبات والمهام لعموم وحدات الجيش.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ حمد جابر العلي إلى قيادة الشرطة العسكرية رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من قيادات الجيش.



وأشاد في كلمة له بجهود منتسبي الشرطة العسكرية، وما يتمتعون به من ضبط وربط في أداء مختلف المهام والواجبات التي يكلفون بها، داعيا إياهم إلى المحافظة على تميزهم ومواصلة التدريب وصقل المهارات ورفع كفاءة الأداء.



وكان في استقباله لدى وصوله آمر قيادة الشرطة العسكرية العقيد الركن عادل الكندري وعدد من ضباط القيادة، حيث استمع في مستهل زيارته إلى إيجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات المنوطة بالشرطة العسكرية، ودورها في المحافظة على الضبط والنظام، وتوفير الحماية للمعسكرات والميادين، وتأمين الأرتال العسكرية، والمشاركة في عمليات التنظيم للعديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات الخاصة بوزارة الدفاع.



وشهد الجابر خلال زيارته، عرضا خاصا لقوات الشرطة العسكرية، تضمن كيفية التعامل مع الاحداث أثناء مهمة أمن وحماية الشخصيات، وأسلوب التعامل في عمليات مكافحة الشغب، كما جرى تقديم عرض لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.



وفي ختام العرض، عبر عن فخره واعتزازه بما شاهده من روح معنوية عالية، وبما يتمتع به منتسبو قيادة الشرطة العسكرية، من جاهزية واستعداد وجدية، في تنفيذ مختلف المهام والواجبات، معربا عن خالص تقديره لدورهم المهم، وعطائهم المتواصل، وجهودهم المخلصة، في سبيل حفظ الأمن والنظام في وحدات الجيش، ومتابعة تقيد منتسبيها بتنفيذ كل الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



كما نقل خلال زيارته تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لمنتسبي قيادة الشرطة العسكرية على تفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحمايته وحفظ أمنه واستقراره.