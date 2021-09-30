أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم قرارا بترقية وليد جاسم الفارس ليشغل وظيفة مدير التدقيق الداخلي في شركة صناعة الكيماويات البترولية، حيث سيكون مسؤولا أمام العضو المنتدب للتدقيق الداخلي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.



وفي سياق آخر، أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية بالوكالة في مؤسسة البترول الكويتية قرارا بترقية نادر عبدالرحمن اللحدان ليشغل وظيفة مدير الموارد البشرية والتطوير بالمؤسسة، ليكون مسؤولا أمام نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.