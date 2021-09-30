قام عضوا اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بزيارة ميدانية إلى جامعة الكويت في منطقة الشويخ امس.



وأوضح رئيس اللجنة د.حمد المطر وعضو اللجنة د.حسن جوهر، أن الهدف من الزيارة الميدانية إلى مبنى عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت كان الاستماع إلى آخر مستجدات عمادة شؤون الطلبة بالإضافة إلى الاستماع إلى هموم وملاحظات موظفي جامعة الكويت.



وأكد النائبان أن حقوق الموظفين محفوظة وأنهما يرفضان أي ظلم يقع على أي موظف، مؤكدين أنه بإمكان موظفي جامعة الكويت في حال تعرضهم للظلم إرسال شكوى رسمية إلى اللجنة التعليمية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراء اللازم.



وتأتي هذه الزيارة بعد كثرة الشكاوى والتحويل إلى التحقيق بين عميد شؤون الطلبة من جهة وموظفي عمادة شؤون الطلبة من الجهة المقابلة.