أول مدينة عربية وإقليمية تستضيف الحدث العالمي.. بمشاركة 192 دولة ويقام المعرض لمدة 6 أشهر

إسرائيل تشارك في المعرض تحت شعار «نحو الغد» في تأكيد لتطبيع العلاقات مع الإمارات

الأجنحة بها «روبوت صيني» على شكل باندا.. وتابوت أثري فرعوني ومزرعة هولندية ترويها أمطار مولّدة عبر الطاقة الشمسية



للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق آسيا، تستضيف دبي معرض «إكسبو 2020»، والذي سيفتح أبوابه للزوار اعتبارا من اليوم (الجمعة)، وذلك بعد أن شهد العالم حفلا افتتاحيا ضخما وغير مسبوق مساء أمس (الخميس)، شهد مشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.



المعرض الذي تأجل لفترة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي يقام على مدى 6 أشهر بدءا من 1 أكتوبر الجاري حتى 31 مارس 2022، قد تكلف نحو 7 مليارات دولار، لينطلق بمشاركة 192 دولة من حول العالم، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الجائحة مطلع العام الماضي.



وسيمثل المعرض فرصة للشركات الكبرى حول العالم، لما يحمله من فرص استثمارية بمختلف قطاعات الأعمال، وذلك تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث تمضي دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث الدولي العريق، لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة لحل أبرز تحديات العصر، وفتح أبواب فرص التنمية والتطوير أمام الأجيال القادمة.



ويتزامن إقامة المعرض خلال العام الحالي مع احتفالات دولة الإمارات بالعام الخمسين على تأسيسها، والتي بدأت فعليا في 6 أبريل الماضي وتستمر حتى 31 مارس 2022، حيث سيجعل الحدثان الكبيران المترافقان من الإمارات قبلة إعلامية عالمية، ويتوقع أن يجذب المعرض العالمي ملايين السياح والمتخصصين في قطاعات مختلفة.



وفي هذا السياق، عبر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عن فخره واعتزازه باستقبال 192 دولة ليلتقي ممثلوها المشاركون بمعرض «إكسبو دبي 2020» على أرض التسامح وفي بلد اللامستحيل، مستثمرين هذا اللقاء العالمي لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس صلب من التعاون الدولي الذي أثبتت المتغيرات المتسارعة حاجة البشرية له.



وقال سموه في تصريحات خاصة لصحفية «البيان» الإماراتية، إن مسيرة 10 سنوات لتنظيم أكبر حدث دولي يمتد لـ 6 أشهر يشارك فيه عدد تاريخي من الدول يصل إلى 192 دولة، هو قمة الفخر الوطني والثقة العالمية بالإمارات، فقد أثبت أبناء الإمارات قدرة استثنائية مرة تلو الأخرى على التفوق في أي مهمة يتصدون لقيادتها خدمة للبشرية في أكثر من مهمة وفي أكثر من موقع، ليثبتوا للعالم أن الإمارات شجرة مثمرة تتسع ظلالها لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب.



ومع انطلاق الحدث الدولي، استذكر سموه كلا من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث قال: «هذا غرسكما، فهذه الثقة العالمية نتاج رؤيتكما وعزمكما على تخطي الصعاب والتحديات، والعالم اليوم يستلهم من تلك الرؤية، أن الحضارة لا تبنى ولا تنهض إلا بوجود التحديات، فكان هذا الدرس الأول والأهم الذي تعلمناه منكما وننقله للأجيال، واليوم نعرضه أمام العالم، بهذا الإنجاز والإبهار الذي صنعه أبناء الإمارات».



وأضاف أن النهج الذي قاد به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإمارات، وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفع طموحات الإمارات إلى ما لا نهاية، لأن العزم والإصرار والإرادة لدى شعب الإمارات، هو العودة بالمنطقة إلى استئناف الحضارة ومشاركة البشرية في النهضة والتقدم والتفرغ للتنمية، وإثبات أن شعوب هذه المنطقة قادرة على صناعة المستحيل.



وقال سموه إن الإمارات عملت على مدار عقد من الزمان لتجسيد وعدها بتنظيم إكسبو تاريخي وغير مسبوق، وها هي تفي بالوعد، للعالم بحدث سيسكن ذاكرة البشرية ليس من باب الإبهار فقط، بل أيضا لأنه وضع أجندة عمل عالمية للبحث عن الحلول للتحديات التي تواجه عالم اليوم مثل قضايا البيئة والطاقة والتعليم والصحة والفقر، وتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتأثير الإيجابي في حياة الشعوب وتغييرها للأفضل.



تستعرض الدول في أجنحتها منتجات مختلفة ومتنوعة من روبوت صيني على شكل باندا إلى تابوت أثري فرعوني في الجناح المصري. وسيتم ايضا تنظيم «اسابيع الموضوعات» خلال إكسبو، إذ سيتم التركيز على امور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.



وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض بمساحة 4636 مترا مربعا.



وأقيمت في الجناح الهولندي مزرعة هرمية الشكل تضم نباتات صالحة للأكل تروى بمياه المطر المولدة عبر الطاقة الشمسية، اذ سيركز اكسبو على حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.



وتشارك ايضا اسرائيل في المعرض، في خطوة متقدمة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين وقعتا اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام. وتحت شعار «نحو الغد» باللغتين العربية والعبرية، أقيم الجناح الاسرائيلي برعاية وإشراف وزارة الخارجية الاسرائيلية، وهو مفتوح، ووضعت له ارضية توحي بوجود كثبان رملية وشاشات كبيرة. وداخل الجناح، ممرات مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة ومطلية بلون الرمال.



أبرز 10 معلومات قد لا تعرفها عن «إكسبو دبي 2020»



1 ـ إنشاء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل المعرض العالمي، وتستوعب 29 ألف شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.



2 ـ أكثر من 100 روبوت تم تصنيعها في الصين سترحب بالزوار، وتقدم الطعام وتساعد في التوجيهات وتلتقط الصور.



3 ـ أكثر من 30 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للمساعدة في «إكسبو 2020 دبي»، يشكل الإماراتيون 61% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.



4 ـ ستتمكن كل دولة مشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، من الاحتفال بيومها الوطني ـ أو يوم شرف ـ خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر، وستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.



5 ـ سيحصل كل من يسافر إلى دبي مع طيران الإمارات خلال معرض «إكسبو 2020»، بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، على بطاقة دخول مجانية إلى «إكسبو 2020 دبي».



6 ـ منطقة مظللة في إكسبو 2020 دبي تسمى شارع غاف سميت على اسم الأشجار التقليدية التي تنمو في صحراء الإمارات وتوفر موطنا للعديد من الحشرات والثدييات.



7 ـ سيستضيف إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للشطرنج في نوفمبر المقبل.



8 ـ التطعيم ضد «كوفيد-19»ليس إلزاميا لزوار إكسبو 2020 دبي، لكن يوصى به.



9 ـ سيتم الاحتفال بعيد الحب، والهالوين، ويوم اللغة العربية، ويوم الشعر العالمي، وعيد الأم في «إكسبو 2020 دبي»، حيث تقام الفعاليات في مدرج تم بناؤه خصيصا لذلك.



10 ـ سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والذي سيقام على مدار شهر، ويبدأ أوائل نوفمبر المقبل.





جناح الكويت.. فرص جديدة للاستدامة





يشكل تصميم جناح الكويت في معرض «إكسبو دبي 2020»، رؤية بعيدة المدى لمستقبل البلد، الذي تضع أسسه استراتيجية دولة مرنة ومبتكرة لتحقيق رفاهية شعبها، وقد حمل الجناح شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، وهو شعار ينبع من رؤية الدولة، في الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتماشيا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واتخذ تصميم الجناح شكل «اللفافة» ليكون بمنزلة واجهة تتلألأ وتعكس ضوء الشمس، تجسيدا لطبيعة الكويت وطاقتها، كما يعتبر جناح الكويت هو الأضخم بتاريخ مشاركتها في معارض الـ «إكسبو»، ويعكس مدى حرص واهتمام الدولة، حكومة وشعبا، المساهمة في نجاح الحدث العالمي الذي سيكون نجاحا للمنطقة بأكملها. ويتميز الجناح الذي يقع في منطقة «الاستدامة» بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية، التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة، من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، كخاصية معمارية مستوحاة من رؤية الكويت للاستدامة.





أهم ما سيكتشفه زوار «إكسبو دبي 2020»





مع انطلاق اعمال معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الذي لا مثيل له بحسب تعهدات دولة الإمارات، يترقب زواره التعرف على أحدث ما توصل اليه العلم في عديد القطاعات.



وفيما يلي قائمة قصيرة تتضمن جزءا مما سيكتشفه الزوار في أرض المعرض الممتد حتى 31 مارس 2022:



وجهات الواقع المعزز في جميع أنحاء إكسبو 2020: يوفر إكسبو الافتراضي طريقة جديدة للتعلم واللعب والتفاعل والاستمتاع، سواء كانت لديك نية في زيارة إكسبو 2020 فعليا أو متابعة الحدث من مكان بعيد من أي مكان في العالم.



التعرف إلى أول قطار هوائي في العالم: سيتاح لك هنا التمتع بجولة فريدة لمشاهدة المعالم الجميلة على متن أول قطار يعمل بالهواء المضغوط في العالم.



تجربة حديقة الثريا: يمكنك هنا شق طريقك إلى حديقة الثريا حيث سيتسنى لك الوقوف على سطحها العلوي الذي تزينه الاشجار على ارتفاع 55 مترا عن الأرض والتقاط صور بانورامية خلابة.



المياه والأرض والنار تلتقي في شلالات إكسبو 2020: سيذهلك ما تحتويه جدران بارتفاع 14 مترا في شلالات اكسبو 2020 الفاتنة، وسيخطف أنفاسك عرض غامر تجتمع فيه المياه مع الضوء والنار من حولك على إيقاع موسيقى رامين جوادي مؤلف موسيقى مسلسل جيم اوف ثرونز.



فرقة موسيقية من الروبوتات تعزف ألحان بيتهوفن في جناح ألمانيا: ستقدم أوركسترا الروبوتات في مختبر الثقافة في جناح ألمانيا أداء رائعا من خلال دمج الموسيقى الكلاسيكية والصوتية والإلكترونية وموسيقى الروك.



أذان صلاة العشاء في ساحة الوصل: مع الدعوة الأخيرة للصلاة مع حلول الليل، تعم موجة من الهدوء في ساحة الوصل، وتنهمر شلالات الرمال الذهبية من الأعلى لتشكل أعمدة رخامية كبيرة باللونين الذهبي والأبيض مستوحاة من جامع الشيخ زايد الكبير.



التزام إكسبو 2020 نحو الغطاء النباتي في الموقع: يضم موقع إكسبو 2020 مشتلا يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع لزراعة أكثر من 12 ألف شجرة بما في ذلك شجر النخيل وأكثر من 256 الف شجرة وآلاف النباتات المزهرة والأعشاب.



التعرف على تاريخ إكسبو السابق في متحف إكسبو الدولي: يمكنك زيارة متحف إكسبو الدولي للتعرف على التاريخ المذهل والأثر الذي أحدثه إكسبو الدولي على مر السنين الذي يمثل منبرا لعرض بعض الأفكار والابتكارات الأكثر روعة وحداثة أمام العالم.



أوركسترا الفردوس مع الفائز بجائزة الأوسكار إيه آر رحمان: أوركسترا الفردوس فرقة نسائية رائدة تشكلت حصريا من أجل إكسبو 2020 تحت قيادة الموسيقار الحائز جائزة الأوسكار إيه آر رحمان وبتوجيهه الإبداعي حيث يستعد الملحن لصياغة مسارات موسيقية جديدة مع عازفات الموسيقى من العالم العربي.



روح دبي القديمة تغمر الأجواء: يمكنك السير في بعض الأزقة الساحرة التي تمثل انعكاسا حقيقيا لدبي القديمة.



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