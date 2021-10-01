عبدالكريم أحمد

عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الكلية أمس اجتماعها برئاسة رئيسها المستشار عبداللطيف الثنيان لتوزيع عمل دوائرها القضائية خلال الموسم القضائي الجديد 2021/2022 الذي يبدأ 3 أكتوبر 2021 وينتهي في 30 يونيو 2022.

وكان لافتا في التشكيل الجديد للمحكمة تنصيب 14 قاضية لأول مرة في تاريخ القضاء الكويتي بينهن 7 يرأسن دوائر جنح وإصدار أحكامها، وهن القاضيات: لولوة إبراهيم الغانم – هلل وليد الدريعي – رؤى عصام الطبطبائي – بشاير صالح الرقدان - بشائر عبدالجليل شاه محمد – شريفة عبدالعزيز المبارك - أنوار أحمد آل بن علي – سنابل بدر الحوطي - إسراء فيصل سليم – فاطمة فيصل الكندري - لولوة خالد العمهوج – فاطمة عبدالمنعم صغير - فاطمة يعقوب الفرحان - فرح فريد العجيل.

وبحسب التشكيل، تتولى القاضي فاطمة عبدالمنعم صغير رئاسة دائرة جنح الأحمدي 6 وأوامر جزائية يوم الأحد، ودائرة إيجارات الأحمدي 7 يوم الأثنين، ودائرة تجاري كلي 22 يوم الثلاثاء.

وتتولى القاضي لولوة خالد العمهوج رئاسة دوائر تجاري مدني كلي وحكومة 18 وأسرة الفروانية 3 وأمور مستعجلة ووقتية وتوثيقات يوم الثلاثاء، ودائرتي جنح مرور العاصمة 4 وأوامر جزائية يوم الأربعاء.

وتتولى القاضي فاطمة فيصل الكندري رئاسة دائرتي جنح تجارة 4 وأومر جزائية يوم الأحد، ودائرة مدني كلي 11 يوم الثلاثاء، ودائرة عمالي حولي 5 يوم الخميس.

وترأس القاضي إسراء فيصل سليم دائرة مدني كلي 16 يوم الأحد، ودائرة تجاري كلي 6 يوم الأثنين، ودائرتي تجاري مدني كلي وحكومة 6 وأسواق مال يوم الثلاثاء.

أما القاضي سنابل بدر الحوطي فتتولى رئاسة دائرتي جنح 26 وأوامر جزائية، وتجاري كلي 38 يوم الأثنين، ودائرة إيجارات العاصمة يوم الثلاثاء.

وترأس القاضي فاطمة يعقوب الفرحان دائرة تجاري مدني كلي وحكومة 3 يوم الثلاثاء، ودائرة مني كلي 19 يوم الأربعاء، ودائرة تجاري كلي 47 يوم الخميس.

وتتولى القاضي أنوار أحمد آل بن علي رئاسة دائرة تجاري مدني كلي وحكومة 21 يوم الأحد، ودائرة أوامر أداء كلي وجزئي يوم الأثنين، ودائرة استئناف مستعجل العاصمة 2 يوم الثلاثاء.

وتتولى القاضي بشائر عبدالجليل شاه محمد رئاسة دائرة استئناف جزئي ومستعجل حولي 3 يوم الثلاثاء، ودائرة جنح 8 وأوامر جزئية يوم الأربعاء، ودائرة تجاري مدني كلي وحكومة 5 يوم الخميس.

وترأس القاضي شريفة عبدالعزيز المبارك، رئاسة دائرة تجاري كلي 25 يوم الأحد، ودائرة استئناف جزئي العاصمة 3 يوم الثلاثاء، ودائرة تجاري كلي 33 يوم الأربعاء.

أما القاضي بشاير صالح الرقدان، فترأس دائرة تجاري كلي 32 يوم الثلاثاء، ودائرتي جنح 16 وأوامر جزائية يوم الأربعاء، ودوائر تجاري مدني جزئي العاصمة وحكومة 17 وأوامر أداء كلي وجزئي يوم الخميس.

وترأس القاضي رؤى عصام الطبطبائي دائرة استئناف جزئي العاصمة 1 يوم الأحد، ودائرة إيجارات حولي 2 يوم الأثنين، ودائرة جنح 23 وأوامر جزائية يوم الثلاثاء.

وتتولى القاضي هلل وليد الدريعي رئاسة دائرة مدني كلي 8 يوم الثلاثاء، ودائرتي جنح مستأنفة 2 وأسواق مال يوم الأربعاء، ودائرتي استئناف جزئي ومستعجل حولي 2 يوم الخميس.

أما القاضي لولوة إبراهيم الغانم فتتولى رئاسة دائرتي جنح مرور حولي 2 وأوامر جزائية يوم الأثنين، ودائرة استئناف جزئي العاصمة 5 يوم الأربعاء، ودائرة تجاري مدني كلي وحكومة 10 يوم الخميس.

وترأس القاضي فرح فريد العجيل دائرة تجاري مدني كلي وحكومة 1 يوم الأحد، ودائرة مدني كلي 18 يوم الأثنين، ودائرة جنح ومخالفات البلدية 3 يوم الثلاثاء.

كما أصدرت الجمعية عدة قرارات بتشكيل دوائر مختلفة وندب قضاة، ومنها قرارا بندب المستشار يوسف اللحدان لرئاسة مجلس تأديب المحامين، وآخر بتفويض رئيس المحكمة باتخاذ ما يلزم قانونا نحو إنشاء وتشكيل دائرة ثلاثية أو أكثر «صباحي أو مسائي» لنظر الجرائم المخالفة للوائح البلدية عملا بقانون البلدية كلما دعت الحاجة.





توزيع عمل المحكمة الكلية 2021 - 2022