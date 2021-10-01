عبدالكريم أحمد



عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الكلية امس اجتماعها برئاسة رئيسها المستشار عبداللطيف الثنيان لتوزيع عمل دوائرها القضائية خلال الموسم القضائي الجديد 2021/2022 الذي يبدأ 3 أكتوبر 2021 وينتهي في 30 يونيو 2022.

ونصبت المحكمة 13 قاضية بينهن 7 رئيسات لدوائر جنح، لأول مرة في تاريخ القضاء الكويتي، وذلك بعد ترشيحهن العام الماضي من قبل النيابة العامة للانضمام إلى الجسم القضائي واجتيازهن الدورة اللازمة في معهد الدراسات القضائية.



والقاضيات هن: لولوة إبراهيم الغانم - فاطمة عبدالمنعم صغير - هلل وليد الدريعي - رؤى عصام الطبطبائي - بشاير صالح الرقدان - بشائر عبدالجليل شاه محمد - شريفة عبدالعزيز المبارك - أنوار أحمد آل بن علي - فاطمة يعقوب الفرحان - سنابل بدر الحوطي - إسراء فيصل سليم - فاطمة فيصل الكندري - لولوة خالد العمهوج.

وبحسب التشكيل، تتولى القاضية فاطمة عبدالمنعم صغير رئاسة دائرة جنح الأحمدي 6 وأوامر جزائية يوم الأحد، ودائرة إيجارات الأحمدي 7 يوم الاثنين، ودائرة تجاري كلي 22 يوم الثلاثاء.



وتتولى القاضية لولوة خالد العمهوج رئاسة دوائر تجاري مدني كلي وحكومة 18 وأسرة الفروانية 3 وأمور مستعجلة ووقتية وتوثيقات يوم الثلاثاء، ودائرتي جنح مرور العاصمة 4 وأوامر جزائية يوم الأربعاء.



وتتولى القاضية فاطمة فيصل الكندري رئاسة دائرتي جنح تجارة 4 وأومر جزائية يوم الأحد، ودائرة مدني كلي 11 يوم الثلاثاء، ودائرة عمالي حولي 5 يوم الخميس.



وترأس القاضية إسراء فيصل سليم دائرة مدني كلي 16 يوم الأحد، ودائرة تجاري كلي 6 يوم الاثنين، ودائرتي تجاري مدني كلي وحكومة 6 وأسواق مال يوم الثلاثاء.



أما القاضية سنابل بدر الحوطي فتتولى رئاسة دائرتي جنح 26 وأوامر جزائية، وتجاري كلي 38 يوم الاثنين، ودائرة إيجارات العاصمة يوم الثلاثاء.

وترأس القاضية فاطمة يعقوب الفرحان دائرة تجاري مدني كلي وحكومة 3 يوم الثلاثاء، ودائرة مني كلي 19 يوم الأربعاء، ودائرة تجاري كلي 47 يوم الخميس.



وتتولى القاضية أنوار أحمد آل بن علي رئاسة دائرة تجاري مدني كلي وحكومة 21 يوم الأحد، ودائرة أوامر أداء كلي وجزئي يوم الاثنين، ودائرة استئناف مستعجل العاصمة 2 يوم الثلاثاء.



وتتولى القاضية بشائر عبدالجليل شاه محمد رئاسة دائرة استئناف جزئي ومستعجل حولي 3 يوم الثلاثاء، ودائرة جنح 8 وأوامر جزئية يوم الأربعاء، ودائرة تجاري مدني كلي وحكومة 5 يوم الخميس.

وترأس القاضية شريفة عبدالعزيز المبارك، رئاسة دائرة تجاري كلي 25 يوم الأحد، ودائرة استئناف جزئي العاصمة 3 يوم الثلاثاء، ودائرة تجاري كلي 33 يوم الأربعاء.

أما القاضية بشاير صالح الرقدان، فترأس دائرة تجاري كلي 32 يوم الثلاثاء، ودائرتي جنح 16 وأوامر جزائية يوم الأربعاء، ودوائر تجاري مدني جزئي العاصمة وحكومة 17 وأوامر أداء كلي وجزئي يوم الخميس.



وترأس القاضية رؤى عصام الطبطبائي دائرة استئناف جزئي العاصمة 1 يوم الأحد، ودائرة إيجارات حولي 2 يوم الاثنين، ودائرة جنح 23 وأوامر جزائية يوم الثلاثاء.

وتتولى القاضية هلل وليد الدريعي رئاسة دائرة مدني كلي 8 يوم الثلاثاء، ودائرتي جنح مستأنفة 2 وأسواق مال يوم الأربعاء، ودائرتي استئناف جزئي ومستعجل حولي 2 يوم الخميس.



أما القاضية لولوة إبراهيم الغانم فتتولى رئاسة دائرتي جنح مرور حولي 2 وأوامر جزائية يوم الاثنين، ودائرة استئناف جزئي العاصمة 5 يوم الأربعاء، ودائرة تجاري مدني كلي وحكومة 10 يوم الخميس.

كما أصدرت الجمعية عدة قرارات بتشكيل دوائر مختلفة وندب قضاة، ومنها قرار بتفويض رئيس المحكمة باتخاذ ما يلزم قانونا نحو إنشاء وتشكيل دائرة ثلاثية أو أكثر «صباحي أو مسائي» لنظر الجرائم المخالفة للوائح البلدية عملا بقانون البلدية كلما دعت الحاجة.





توزيع عمل المحكمة الكلية 2021 - 2022