من الواضح أن المقاولين في منطقة أبوالحصانية هم من يزيلون الشبك ويزيحون السندات الاسمنتية ليفتحوا لهم طريقا مختصرا ضاربين عرض الحائط بالقوانين والنظم واللوائح لأنهم يتركون أيضا المخلفات في مكانها لتزيلها «البلدية» مشكورة.

قطعة 10 في أبوالحصانية لها مدخل رسمي واضح يؤدي الى داخل المنطقة جهة نادي ضباط الشرطة والمطاعم، غير أن هناك فئة لاتزال تمارس الممنوع فتقوم بعمل فتحات بتحريك العوارض الاسمنتية لتفتح لها طريقا مباشرا مع الطريق العام السريع، مما يتسبب في كثير من حوادث السير، خاصة هذه الأخيرة التي تأتي مع انحدار القادمين من منطقة الفنطاس ليدخلوا الخط السريع، فتسبب هذه الفتحات الممنوعة في كثير من الحوادث وضربات البريك المزعجة.

إن على وزارة الأشغال تسكير هذه الفتحات الجانبية التي تختصر الطريق لانها تسبب حوادث مروعة، ونتمنى أن تقوم وزارة الأشغال أيضا بتنبيه المقاولين الذين يتركون المخلفات بعد إتمام المشاريع بإزالة ما تبقى من مخلفات وأتربة وبقايا اسمنت وشجر. لقد تعب أهالي منطقة أبوالحصانية من حجم التجاوزات التي يقوم بها البعض في الطرق وبقاء أكوام النفايات والمخلفات.

أهالي منطقة أبوالحصانية يناشدون المسؤولين، كلا في منصبه، الاهتمام بالمنطقة المنسية ومنع مثل هذه التجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالمرور والحفاظ على الأرواح.