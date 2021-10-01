السفير القبرصي: ندعو الطلاب الكويتيين إلى متابعة جامعاتنا الناطقة بالإنجليزية

حريصون على تعزيز الاستثمار بين البلدين وتوفير الطيران المباشر لتسهيل الانتقال



استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق السفير الأسترالي لدى البلاد جوناثان غيلبرت.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.



كما تطرق اللقاء الى سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» والسفارة الأسترالية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وذلك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.



من جانب آخر، استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير قبرص لدى البلاد مايكل مافروس، حيث بحثا تعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» وسفارة قبرص بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



وأكد السفير القبرصي في تصريحات خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وخاصة التعليمية، داعيا الطلاب الكويتيين إلى متابعة الجامعات القبرصية الناطقة بالانجليزية، والتي تتميز بمستوى عال.



وذكر السفير القبرصي انه سيعمل على تعزيز الاستثمار بين البلدين وتوفير الطيران المباشر أو محطات قريبة لتسهيل الانتقال بين البلدين.



ودعا الكويتيين الى زيارة قبرص للاستمتاع بمناظرها الطبيعية، مستشهدا بامتلاك العديد من المواطنين الكويتيين منازل في قبرص، ما يدل على قدم وعمق العلاقات بين البلدين.