أكدت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد حول أهمية العسل في بداية موسم الشتاء أن خليط العسل مع الزنجبيل مع الليمون يعتبر مضادا طبيعيا للالتهابات، حيث يعمل على تنظيف الحنجرة من السموم والالتهابات، ويخفف البحة، بجانب كونه مفيد جدا لمرضى الربو.



وأضافت: يستخدم الزنجبيل والليمون بجانب العسل منذ سنوات قديمة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لكون هذا الخليط يساعد في القضاء على العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي وتتخلص من الميكروبات المسببة لها، كما أنه يحفز الشهية ويمنع فقدانها خلال الإصابة بهذه الأمراض، حيث أن الليمون يوفر للجسم كمية جيدة من فيتامين «ج»، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعرف بأنها حراس الجهاز المناعي، أما العسل فيعرف بخصائصه الطبية فيعمل على علاج التهاب الحلق ويقلل الاحتقان، بجانب فوائد الزنجبيل في تقليل الحساسية.



وأفادت بأن هذا المشروب يقلل من أعراض الدوخة ودوار البحر ويساهم بشكل فعال في تقوية النظر وعلاج بحة الصوت وتطهير الحنجرة والقصبة الهوائية، علاوة على أنه يخفف من التوتر العصبي.