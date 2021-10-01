نفذ موظفو الأمم المتحدة لدى الكويت حملة تشجير في منطقة مشرف تندرج ضمن مجموعة من المبادرات والأنشطة والبرامج الأممية بالتعاون مع المجتمع الكويتي، خصوصا الشباب بهدف التصدي للتحديات المناخية ووضع الخطوات العملية للتعامل معها.



وقال الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة د.طارق الشيخ في تصريح صحافي أمس على هامش الحملة إن الأمم المتحدة حرصت هذا العام على التعاطي مع القضايا البيئية ومختلف التحديات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، موضحا أن قمة المناخ ستعقد في نوفمبر المقبل ويهمنا أن تكون للكويت ومكتب الأمم المتحدة مشاركة بمبادرات تعنى بالتغيرات المناخية، وأهمها الزراعة فالتشجير من العناصر الأساسية لتحقيق بيئة مستدامة وصحية.



وأشار الشيخ إلى مجموعة من الأنشطة وضعها مكتب الأمم المتحدة بالكويت تتعلق بتحفيز الشباب على المشاركة في مبادرات التحول في استخدامات الطاقة والتخلص من المخلفات وإعادة التدوير ومحاربة التصحر، فضلا عن البرامج المختلفة المتعلقة بأنشطة الزراعة والتشجير، معربا عن التطلع إلى إشراك شركاء كثر من المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني أو من القطاع الخاص والفاعلين في مجال البيئة بالكويت ونحن لا نهدف بهذا العمل الدعم للأمم المتحدة وإنما نسعى الى إيجاد شراكات إيجابية ومساهمات لخلق بيئة أفضل تصب في خدمة المجتمع وما نقوم به نموذج من نماذج عدة يقوم بها مكتب الأمم المتحدة بالكويت.



وذكر أن هذه الأنشطة ستكون حاضرة في معرض المبادرات الشبابية للتعامل مع التحديات المناخية الذي سيستضيفه مبنى الأمم المتحدة خلال أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأنشطة التي نقوم بها خارج مبنى الأمم المتحدة بالتعاون مع الشباب ومؤسسات كويتية ومنها هيئة الزراعة والجمعيات التعاونية لتحفيز الشباب والمجتمع على دعم مبادراتهم ونشرها.



وعن رؤيته لمدى التزام الكويت بمخرجات قمة باريس المناخية، أفاد بأن أغلب الدول ومنها الكويت قامت بتنفيذ التزامات وطنية ففي عام 2015 طبقت الكويت العديد من الالتزامات، منها التعامل مع البيئة البحرية وتلوث الهواء والزراعة والالتزام بالتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ونطمح لأن تعيد تجديد هذه الالتزامات وان تضيف مبادرات جديدة لتكون الصورة أكثر وضوحا بما تقوم به في هذا المجال.