بحضور نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة م.فيصل ضاحي، ونائب المدير العام لشؤون الإدارية والمالية بالإنابة ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب د.حسن الفجام، كرم المعهد العالي للاتصالات والملاحة نائب المدير العام لشؤون التدريب السابق م.طارق العميري، وذلك بمبنى المعهد - الشويخ.



وأكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة الكابتن منذر الكندري، أن أسرة المعهد قد ارتأت أن تكريم العميري جاء نظير ما قام به من جهود جبارة ساهمت في رفعة قطاع التدريب بشكل خاص والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل عام، مشيرا الى أن العميري وضع خارطة من اللوائح حفظت المسار المهني لجميع منتسبي قطاع التدريب سواء من أعضاء الهيئة التدريبية أو الهيئة الإدارية.