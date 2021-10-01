أطلقت جمعية إحياء التراث الإسلامي العديد من الأنشطة الخاصة بالصغار من خلال العديد من اللجان التابعة لها في بعض المناطق، ومن ذلك إقامة نادي المبدعين الصغار الذي تشرف عليه لجنة الصباحية النسائية التابعة للجمعية، والذي يستقبل الأطفال من عمر سنتين حتى خمس سنوات ونصف يوميا من الأحد الى الخميس من الساعة (7.30 ـ 1) مساء، ومن مقتطفات برنامج النادي تعليم الأطفال القرآن الكريم بالتجويد الصحيح، وبسط الحديث بالاستماع للقصص الإسلامية وتقويتهم باللغتين العربية والانجليزية ومبادئ الرياضيات، بالإضافة للمتعة والترفيه والتسلية في فن رسم ومطبخي الصغير.



وفي الصباحية أيضا تم تنظيم الدورة الخريفية لنادي لينة للفتيات والتي ستستمر حتى نهاية هذا العام، والدراسة فيها يوم الأربعاء أسبوعيا من الساعة (4.30 ـ 6.30) مساء، ويتناول النادي مواضيع شرعية عديدة منها: (نزهر مع القرآن ـ كوني فقيهة ـ أخلاق وقيم) لتعزيز الناحية الدينية ورفع المستوى الثقافي لدى الطالبات، وتعليمهن بعض السلوكيات الحسنة، بالإضافة للأنشطة الترفيهية التي تنمي الجانب الحرفي لدى الفتيات من سن (4 ـ 16) سنة مثل: (أناملي المبدعة ـ مطبخي الصحي).



وفي مركز الفرقان التابع للجنة الصباحية النسائية في الجمعية بدأت الدورة الخريفية للفتيات من عمر (4 ـ 16) سنة وللفتية من عمر (4 ـ 5 ونصف) سنة، والتي تتضمن حلقات مسك ونور الجنان وحلقات التحفيظ والتجويد، بالإضافة لحلقة السند، حيث ستستمر حتى نهاية هذا العام، وذلك بهدف حفظ كتاب الله تعالى وتجويده مع تصحيح التلاوة، والتعرف على المتشابه من القرآن، ومراجعة الحفظ السابق.



ومن الأنشطة الموجهة للصغار أيضا ما ينظمه مركز الفرقان في مشرف من أنشطة والتي منها دورة في تحفيظ القرآن وتدريس علومه ستستمر حتى يوم 11 نوفمبر القادم، وهي خاصة للفتيات من عمر (4) سنوات فما فوق، والفتية من (4 ـ 6) سنوات، سعيا منها لخدمة الله تبارك وتعالى والعناية به، وحفظ شريعة الله عن طريق حفظ كتابه الكريم.



هذا، وقد دعت جمعية إحياء التراث الإسلامي أولياء الأمور لإشراك أبنائهم وبناتهم في مثل هذه الدروس والمحاضرات لما لها من دور كبير في تعليم أمور ديننا الحنيف، الأمر الذي سيعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة بإذن الله تعالى.