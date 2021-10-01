أسامة أبو السعود



اجتمع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري مع مدير مكتب جهاز المراقبين الماليين بوزارة الأوقاف يوسف الثويني وعايض العتيبي عضو جهاز المراقبين الماليين بحضور وكيل الوزارة فريد عمادي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية إبراهيم الخزي.



وأكد الوزير الكندري ضرورة استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والحرص على تطبيق التعميم الوزاري رقم 1 لسنة 2020 والذي اصدره بشأن ضرورة الالتزام بما جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والخدمة المدنية في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد.



كما أشار وكيل الوزارة فريد عمادي إلى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به جهاز المراقبين الماليين، حيث إن الجهاز هو عين الوزارة على أجهزتها التنفيذية وانطلاقا من توجيهات الوزير تتعاون الوزارة مع مكتب جهاز المراقبين الماليين في ضبط العمليات المالية داخل الوزارة.