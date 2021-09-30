محمد راتب

صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني، بأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ممثلة في قطاع الثروة السمكية قد قامت اليوم الخميس الموافق ٣٠/٩/٢٠٢١ بحملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة المالية (أملاك الدولة) وشرطة البيئة والأمن العام بوزارة الداخيلة على الشاليهات، حيث تمت مخالفة الشاليهات التي تستغل في اغراض مخالفة كالصيد داخل جون الكويت ومخالفة لكل الاشتراطات المنصوص عليها لاستغلال الشاليهات .



واضاف الديحاني انه خلال الجولة المشتركة التي قامت بها الهيئة مع الجهات السابق ذكرها تم رصد وتسجيل مخالفة بحق شاليه يسمح لطراريد مخالفة بالدخول إلى جون الكويت عن طريق مسنة خاصة به بوجود عدة عوائق تحول دون ضبط هذه الطراريد المخالفة من قبل رجال الرقابة البحرية التابعين للهيئة، وبعد حملة التفتيش على الشاليه تم ضبط عدد من القوارب التي تمت مخالفتها سابقاً وايضاً مجموعة من الصيادين الذين قاموا بالهروب على الاقدام للشاليهات المجاورة ولم تتمكن الحملة من ضبطهم.



وافاد الديحاني بأن صاحب الشاليه المخالف حاول منع أعضاء الحملة التفتيشية من القيام بدورهم من خلال منعهم من الدخول ولكن تمت السيطرة.



وشدد الديحاني على الصيادين ومرتادي البحر بضرورة الالتزام بالقانون وعدم الصيد في المناطق المحظورة وان الهيئة سوف تقوم بسلسلة متواصلة ومستمرة من الجولات التفتيشية على مدار الساعه لضبط كل من يقوم بانتهاك قانون حماية الثروة السمكية والتعدي علي المناطق المحظور الصيد بها.