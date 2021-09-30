الهداية ودخول الإسلام نعمة عظيمة يختص بها الله عبده، ونعمة أكبر عندما يهديك لعمل الخير ويستعملك في طاعته.



وكم من مهتدي التقيت به كان مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "... فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" (متفقٌ عليه).



فما أن يفهم الإسلام إلا وتراه شعلة من النشاط في الدعوة إلى الله وقد التقيت بجولاتي بنماذج من هؤلاء:

فهذا أحدهم أسمى نفسه بعد هدايته ب(علي دعوة)، فقد فرغ نفسه لدعوة غير المسلمين عن طريق وسائل التواصل وأصبح لديه ما يزيد عن 500 ألف متابع واهتدى وأسلم على يديه الكثير بنقاشه المعتدل ومنطقه السليم.



وآخر اسمه (عمر فرانكو) إيطالي كان سبب إسلامه رؤيته التزام عاملين لديه في الصلاة بوقتها، فتأثر بهم وأسلم وأخذ يدعو من هم حوله، واستخدم موهبته في رسم اللوحات بالخط الإسلامي، وله إسهامات في المعارض التي تقام هناك لنشر لوحاته.

وببريطانيا تأثر رجل بأخلاق عائلة كويتية أصبحوا له كعائلة وكأنه أحد أبناءهم فأسلم، واستمر في تعلم الإسلام واللغة العربية وهو الآن يدير مركز إسلامي هناك ويمارس الدعوة إلى الله.

وغيرهم كثير ....

نعم إنه الفهم الصحيح الذي يشعل فيك جذوة العمل فتكون من الخيار في الإسلام وقد بشر رسولنا الكريم  بذلك حين قال: "إذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً عسله"، قيل وما عسله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "يفتح الله عز وجل له عملاً صالحاً قبل موته، ثم يقبضه عليه" (السلسلة الصحيحة).

نسأل الله حسن الخاتمة بعد حسن عمل .... آمين