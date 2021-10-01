توجه ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الجمعة إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور افتتاح جناح دولة الكويت في "إكسبو دبي 2020".



ويرافق الوزير في افتتاح الجناح الكويتي في المعرض الذي يستمر ستة أشهر عدد من قياديي وزارة الإعلام وممثلين عن الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بأهداف المعرض العالمي الكبير الذي يعنى بالتخطيط وعرض الأفكار الرائدة في مختلف المجالات التنموية.

ويقع الجناح الكويتي ضمن منطقة الاستدامة إذ يقام تحت شعار "كويت جديدة..فرص جديدة للاستدامة" ويستعرض الجناح صورا من الثقافة الكويتية وهويتها الخليجية والعربية والإسلامية الأصيلة ويبرز مآثرها الإنسانية عبر تاريخها.

وكان حفل الافتتاح الرسمي للمعرض أقيم مساء أمس الخميس تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" بمشاركة 192 دولة.