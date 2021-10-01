أكدت المفوض العام للكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي اليوم الجمعة أن الجناح الكويتي المشارك في المعرض "سيكون متميزا" واصفة إياه بأنه "يعكس صورة البلاد المشرقة في هذا الحدث العالمي الكبير".

جاء ذلك في تصريح أدلت به الهويدي ل "كونا" قبيل الافتتاح الرسمي لجناح الكويت في (اكسبو دبي) مساء اليوم بحضور ممثل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وقالت الهويدي إنه تم الترتيب لافتتاح الجناح الكويتي ليظهر بشكل "مناسب ومشرف" موضحة أنه تمت بهذه المناسبة دعوة عدد من المسؤولين الإماراتيين والدبلوماسيين الخليجيين في إمارة دبي في حين يعقب الاحتفال حفل عشاء على شرف الحضور.



وأضافت أن المشاركة في معرض (إكسبو دبي 2020) تهدف إلى إبراز دور الكويت الريادي والحضاري والثقافي والأدبي والفكري تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) وذلك من خلال عرض كل ما تتمتع به مؤسسات الدولة من منتجات وأفكار متميزة في الجناح.

وبينت أن الجناح يقع ضمن "منطقة الاستدامة" بالتزامن مع استعدادات الدول المشاركة مضيفة "حرصنا أن تكون مشاركتنا متميزة لا سيما أنها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".



وأوضحت أن صناعة محتوى مشاركة الكويت والشعار استندت إلى ركيزتين أساسيتين أولاهما "بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للانسان" والثانية هي "استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت".



وذكرت أنه في صناعة محتوى المشاركة تم استخدام أحدث ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية مشيرة إلى أن شعار الكويت الرسمي في المعرض يحمل رسائل تتعلق برؤية (الكويت 2035) وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة (إكسبو).



وأشارت الهويدي إلى أنه تم الالتقاء بأكثر من 200 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد إلى ستة أشهر وتنقسم إلى أسابيع وأيام يحمل كل منها عنوانا خاصا يتواءم مع أنشطته.



وأوضحت في هذا الإطار أن الجناح طيلة فترة المعرض سيقيم عددا من الفعاليات والأنشطة الإعلامية من خلال إقامة ورش عمل علمية واقتصادية وثقافية تشمل عددا من الموضوعات إضافة الى عرض ابتكارات وابداعات شبابية تراعي جميع المستويات العمرية.



وذكرت أن وزارة الإعلام تقوم بدور إشرافي عام على جناح الكويت في المعرض بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبمشاركة جميع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية في اللجنة العليا.



وكان حفل الافتتاح الرسمي لمعرض (إكسبو 2020 دبي) أقيم مساء أمس الخميس تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) بمشاركة 192 دولة.



ويتمثل الهدف الأساسي من (إكسبو دبي 2020) في زيادة الوعي والبحث العلمي تحت شعار (تواصل العقول.. وصنع المستقبل) وتحفيز النقاش حول مواضيع الاستدامة والتنقل والفرص وستقدم مجموعة من المؤسسات المشاركة عروضا واجتماعات ومعارض ونشاطات للمساعدة في استنهاض المبادرات والحلول التي من شأنها ترك تأثير إيجابي على الأجيال القادمة.