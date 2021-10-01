بشرى شعبان

كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد المراد، ان الإدارة وعبر مشاركتها في فريق الطوارئ طوال جائحة «كورونا» تابعت 107 إضرابات عمالية وقامت بإيقاف 1841 ملفا مؤقتا، كما تابعت أوضاع 108 نزيلات في مركز الإيواء حتى مغادرتهم، وإجلاء 764 بالتنسيق المباشر مع الشركات وفريق الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقال المراد في تصريح لـ«الأنباء» انه تم اتخاذ عدة إجراءات قانونية منها تسجيل 211 مخالفة تفتيش و286 مخالفة للمادة 10 من قانون العمل، وإيقاف 74 ملفا بشكل دائم، كما تلقت الإدارة عبر الخط المباشر 1841 طلبا لتغيير الرموز الخاصة بفريق الطوارئ.