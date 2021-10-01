بشرى شعبان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي أن الكويت تشارك دول العالم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين اعترافا بقدرهم وتكريما لهم وتعزيزا لمكانتهم وتدعيما لدورهم في المجتمع بما يملكون من خبرة وحكمة.

وقال الوزير العتيبي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف اليوم الجمعة إن الكويت لم تأل جهدا في خدمة ورعاية المسنين نفسيا واجتماعيا وصحيا وقدمت ومازالت كل أوجه الرعاية سواء الإيوائية أو المتنقلة في منازلهم وبين ذويهم.



وأضاف أن هذه الجهود تتمثل في الخدمات التي تقدمها إدارة رعاية المسنين التي تتولى خدمة 3268 كبيرا في السن من مختلف محافظات الكويت بتقديم خدمات الرعاية الإيوائية والمتنقلة.



وذكر أن عدد كبار السن المستفيدين من خدمة «بطاقة الأولوية» يفوق 25 ألفا سعيا لرد لجميل لكبار السن ليتمتعوا بالصحة والاستقرار والسعادة.



وشدد على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين من خلال كوادر على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وإشراك المسن في كل الفعاليات وأهمية وجوده بين ذويه ليحظى بكل الاهتمام منهم وكل الرعاية من الوزارة، موضحا أن من تعاليم الإسلام بحق الكبير توقيره وإكرامه بأن تكون له مكانة في النفوس ومنزلة في القلوب وكان ذلك من هدي النبي ژ في قوله «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» وجعله من هديه وسماته وصفاته.



وقال الوزير العتيبي إن الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم يمثل لبنة في بناء الدولة الحديثة التي تحفظ لهذه الفئة مكانتها وقدرها والذي مثلته الكويت أفضل تمثيل من خلال كل ما تقدمه لكبار السن من خدمات تسهيلا لحياتهم وتذليلا لكل عقبة تواجههم.



وبين أن الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين هو لتجديد العهد بالعطاء والوفاء والعمل المخلص الجاد لإسعاد الامهات والاباء وتحسين اوضاعهم وحفظ كرامتهم بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.



وأعرب عن الشكر لجميع العاملين مع كبار السن على الجهود المبذولة لخدمة ورعاية كبار السن خاصة خلال جائحة كورونا، سائلا المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ الكويت وقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وشعبنا من كل مكروه.