العازمي: بدأنا المشروع داخل الكويت بتقديم 50 دورة شارك فيها 133 متدرباً ومتدربة

ليلى الشافعي



أعلن مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك سالم العازمي أن مشروع «خذ بيدي» الذي أقامته الجمعية داخل الكويت ينتقل الآن إلى خطوة رائدة من كونه مشروعا محليا إلى مشروع عالمي حيث حط رحاله في جمهورية اليمن الشقيقة. وقال العازمي: إنه بالتعاون مع مؤسسة التآلف التنموية الخيرية في صنعاء قدمت الجمعية دورة في تعليم الخياطة للاخوان من الاسر المتعففة والمحتاجة شارك في الدورة 33 متدربة من 33 أسرة، حيث تم توزيع 33 ماكينة خياطة على المتدربات لكي يكسبن من أيديهن ولا ينتظرن المساعدة. وأكد أن هذا المشروع الرائد يعد من أهم المشاريع التي تقوم على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للجمعية وهي بناء إنسان متميز، لافتا الى ان مشروع «خذ بيدي» يهتم برعاية الأسر المتعففة التي تحتاج إلى المساعدة لأحد من أفراد أسرتها، وتتكفل جمعية إنسان بتعليمه وتدريبه للنهوض والأخذ بيد المحتاج وأن نحوله إلى عضو فعال فنساعده على أخذ دورات تفيده في حياته مثل الدورات التسويقية الإلكترونية أو تعليمه فن التصوير أو أي مهارات وعلوم متطورة ينتفع بها ويعتمد بعد ذلك على نفسه وكما يقال «لا تعطيني سمكة ولكن علمني الصيد»، موضحا أن المشروع بدأ العمل به في اكتوبر 2020م داخل الكويت والذي أقيمت من خلاله أكثر من (50) دورة تدريبية شارك فيها ما يقارب الـ (133) مدربا ومتدربة، وهذه الخطوة التي تعد فريدة من نوعها في التحول في العمل الخيري من المحلي إلى العالمي، والتي ستعقبها بإذن الله خطوات أخرى في بلدان محتاجة.