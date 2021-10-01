دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تدشين مشروع تركيب العدادات الذكية، يوم الثلاثاء 5 اكتوبر في تمام ساعه ١٠:٣٠ صباحا

يذكر أن الحفل يقام في مركز جابر الأحمد الثقافي بحضور عدد كبير من الاعلاميين وكذلك من المهتمين بالشأن المحلي، وتعتبر بداية الانطلاقة للمرحلة الأولى من المشروع المنتظر أن تشهد تركيب 90 ألف عداد ذكي في مناطق السالمية وحولي والفروانية وهي الخطوه الاولى في محاربة الهدر والتي تهدف الى تحكم بالاستهلاك للترشيد والاحتساب الفعلي للفاتورة. وكذلك الاستغناء عن التعاقد مع الشركات من الايدي العاملة لقراءة العدادات.



وتعتبر العدادات الذكية هو تحول رقمي فعال للقراءة عن بعد وكذلك الارتقاء بمستوى التقنية في تعامل للعملاء مع عداداتهم ومعرفة استهلاكهم والدفع السريع والتحكم بالاستهلاك بشكل ميسر.