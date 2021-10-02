محمد راتب

كشف مصدر مطلع في سوق السمك في تصريح لـ «الأنباء» عن انخفاض سعر أسماك الميد بشكل كبير، حيث وصل سعر السلة اليوم الجمعة 30 دينارا، مرجعا ذلك إلى وفرة المصيد مقارنة بالفترة الماضية التي حلقت فيها بشكل لافت للانظار استدعى تدخل الجهات المعنية وجولة وزارية للوقوف على الأسباب.

في حين سجلت الأسماك الأخرى أسعارا متفاوتة حيث بلغت سلة الروبيان الشحامية 16 دينارا، والجامبو ام نعيرة 65 دينارا، وكيلو النويبي 2 دينار، والشعوم 3.5 دنانير، والزبيدي الباكستاني 6 و6.5 دنانير، والكويتي الكبير 15 دينارا، والوسط 14، والشيم الإيراني 3.5 دنانير، والكويتي 5 دنانير، والبالول الإيراني 5 دنانير، والهامور 4 دنانير، والقبقب 2 دينار، والشعري 2 دينار، والسردين 750 فلسا، والبلطي دينار، والسيباس الكبير 3.5 دنانير، والسلمون 3.5 دنانير.