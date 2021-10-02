مريم بندق

عمم مركز التواصل الحكومي فيديو لمدرسة تميم الداري الابتدائية للبنين تضمن الاحترازات الصحية الواجب التزام الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور بها لضمان العودة الآمنة لأبنائنا الطلبة للمدارس.

وتضمنت الاحترازات التي نفذتها المدرسة وبعضها بإشراف أقسام اللغة العربية والرياضيات والعلوم تعليمات مكتوبة ومعلقة في مدخل المدرسة لتنظيف وتعقيم الفصول ، وتخصيص خطين متوازيين لدخول وخروج الطلبة ، وعدم الشرب من المشارب المتوافرة بالمدارس ، وتوفير زجاجات مياه معدنية للطلبة .



وبدأ الفيديو بقياس درجة الحرارة للطالب قبل السماح بدخول المدرسة ، مع تسجيل أسماء الطلبة الحضور والبيانات الخاصة بهم وعدم مصافحة الآخرين والاكتفاء بالتحية مع الالتزام بالتباعد الجسدي ، ووجود مسافة كافية بين الطاولات التي يجلس عليها الطلبة ، مع وجود سلة للمهملات علي باب كل فصل ، والحرص علي ارتداء الكمام بطريقة صحيحة ،وعدم مشاركة أدوات المدرسة ، وتخصيص زجاجة مادة مطهرة في حقيبة كل طالب لتعقيم اليدين باستمرار ،وتوفير عيادة وممرضة بالمدرسة ، وإحضار الوجبة الغذائية من البيت .