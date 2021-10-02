تستقبل المدارس الحكومية و(الخاصة العربية) يوم غد الاحد، طلبتها حضوريا باختلاف مراحلهم الدراسية للعام الدراسي الجديد (2021-2022) وسط اتخاذ كل التدابير اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة وبما يحقق مصلحة العملية التربوية وذلك بعد انقطاع الطلبة عن الدوام نحو 18 شهرا بسبب انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

وأكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت اتخاذ الوزارة كل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد لضمان جودة وانسيابية العملية الدراسية بتوجيه وإشراف مباشر من الوزير الدكتور علي المضف.

وشدد الحويلة على اهتمام (التربية) بشكل أساسي على توفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال خطط استراتيجية عملت على المتابعة تربويا وتعليميا وإداريا وفنيا وفق مجموعة من المحاور بهدف ضمان سير العملية التربوية بانتظام.

وكانت (التربية) نشرت عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت مخططات إحصائية للمدارس والطلبة والمعلمين أظهرت أن مجموع مدارس دولة الكويت يبلغ 1146 مدرسة نسبة المدارس الحكومية منها 95ر85 في المئة بمجموع 985 مدرسة ونسبة المدارس العربية الخاصة 05ر14 في المئة بواقع 161 مدرسة.

وعن أعداد المدارس الحكومية حسب المنطقة وفق ذلك المخطط الإحصائي جاء الترتيب بواقع 221 مدرسة في منطقة الأحمدي التعليمية و178 في العاصمة و177 في الفروانية و141 في الجهراء و122 في حولي وفي مبارك الكبير 117 وأخيرا التعليم الديني 29 مدرسة.

وبينت الإحصائية الخاصة بالطلبة أن عدد طلبة دولة الكويت بلغ 522220 طالبا وطالبة في حين يظهر المخطط الإحصائي للطلبة أن نسبة الطلبة بالتعليم الحكومي بلغ 13ر84 في المئة بمجموع 439365 طالبا وطالبة وفي المدارس العربية الخاصة 87ر15 في المئة بمجموع 82855 طالبا وطالبة.

كما أظهر المخطط الإحصائي أن عدد المعلمين والمعلمات بلغ 92122 وتبلغ نسبة المعلمات 59ر74 في المئة بواقع 68711 معلمة فيما بلغت نسبة المعلمين 41ر25 في المئة بمجموع 23411 معلما.

وكان وزير التربية الدكتور علي المضف أكد حرصه الشديد على المحافظة على سلامة أبنائه الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وتوفير كل السبل المتاحة ‏التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة لهم خلال الدوام الرسمي.

وحددت وزارة التربية مواعيد الدوام المدرسي لمرحلة رياض الأطفال بحيث تكون في الفترة ما بين الساعة 30ر7 صباحا و20ر12 ظهرا أما المرحلة الابتدائية فتكون بين 30ر7 صباحا و00ر1 ظهرا على أن يكون دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية ما بين 30ر7 صباحا و05ر2 ظهرا.

وقررت الوزارة تقسيم الطلبة إلى مجموعتين بحيث تحضر الأولى أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا فيما تحضر الأخرى يومي الاثنين والأربعاء ويتم تبديل الأيام بين المجموعتين أسبوعيا.