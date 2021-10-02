قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، إنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء من سلطنة عُمان بإعصار «شاهين» خلال 72 ساعة القادمة، وصنف هذا الإعصار من الفئة الأولى، حيث بلغت سرعة الرياح حول المركز 64 - 82 عقدة ويبعد مركز الإعصار عن السواحل العمانية 330 كم.

أضاف: من المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر للإعصار على السواحل العمانية غدا الأحد، مصحوبا برياح قوية وأمطار شديدة الغزارة (200 ملم - 600 ملم) ويستمر تأثره حتى يوم الثلاثاء، وقد تتأثر بعض المناطق من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تشير التوقعات إلى الاستقرار في حالة الطقس في دولة الكويت ليكون طقسا حارا نهارا معتدلا ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 - 43 درجة مئوية وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 25 - 28 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 - 4 أقدام ولا توجد هناك أي آثار ناتجة من إعصار «شاهين» على دولة الكويت.