أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، عن توقيع عقد تبادل مشترك مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتولي خدمات المناولة الأرضية في مطار الكويت الدولي (تي1) على ان تقدم الخطوط الأردنية الخدمات ذاتها في مطار عمان الدولي.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في (الخطوط الكويتية) فايز العنزي في بيان صحافي، ان هذا التبادل يأتي في إطار السعي لتوسيع نطاق خدمات المناولة المقدمة لشركات الطيران الأخرى العاملة في المطار.

وأضاف العنزي ان هذا التبادل يعزز أطر التعاون المشترك بين الطرفين والسعي نحو تطويرها ليعود بالمصلحة والفائدة على الجانبين لتحقيق أهدافهما المرجوة مؤكدا حرص (الخطوط الكويتية) على توفير جميع خدمات المناولة الأرضية المناسبة والمميزة وذات الكفاءة العالية لعملائها من شركات الطيران فضلا عن توفير خدمات الأمن والسلامة للطائرات والركاب.